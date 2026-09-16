¿Interpol dará un concierto en México? Esto es lo que se sabe de la banda tras su inesperado anuncio:

Este miércoles 16 de septiembre despertamos con un anuncio que despertó intriga en todo fan del indie rock, pues Interpol, una de las bandas internacionales más queridas por México compartió un pequeño video con tomas del mítico centro de la CDMX y la descripción “Mañana”.

En seguida esta publicación despertó una gran cantidad de interrogantes, pues especialmente en la última década, la banda liderada por Paul Banks se ha convertido en una de las que más seguido tocan en nuestro país e incluso ya lo han hecho en el Zócalo Capitalino de manera gratuita, lo que en seguida remontó a esa presentación…

¿Interpol dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México?

Durante dicho video tuvimos tres tomas de lo que es el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle de Madero, mientras que se logra apreciar que las grabaciones son del 12 de agosto de 2026 a las 6:35 pm, por lo que fans han especulado que podría tratarse del anuncio de una nueva presentación en la CDMX.

Por ahora esta posible fecha es solo un rumor, pues tras el lanzamiento de su último disco ‘The Mirror Weighs a Ton’, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Interpol incluya a algunas ciudades de México como parte de la gira promocional e incluso hay quienes los han ligado a la banda Queens Of The Stone Age con una presentación doble, aunque todo han sido rumores.

¿Cuál podría ser el anuncio de Interpol en México?

Si bien, la idea de un concierto en la Ciudad de México es bastante emocionante, no podemos perder de vista que el concepto de su último álbum de estudio tiene qué ver con la hipervigilancia y el movimiento, justo como en la portada donde vemos varias cámaras cubriendo todo un área, por lo que también podría tratarse de un videoclip justo como la canción “The Rover”, dónde su video también fue filmado en CDMX.

Por ahora solo queda esperar a lo que la banda neoyorquina anuncie y que haga crecer el vínculo que mantiene con la Ciudad de México desde hace varios años, donde en cada ocasión que pueden, demuestran su cariño por nuestro país.