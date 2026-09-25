¿Va a llover para el concierto de Stray Kids HOY 25 de septiembre del 2026 en el Estadio GNP? Esta es la información

Luego de una espera de meses al fin los STAY mexicanos podrán disfrutar del regreso de Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N a los escenarios mexicanos para presentar ssi festival STRAYCITY MÉXICO CITY con dos conciertos programados para este viernes 25 y 26 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

El festival que tiene preparado el grupo de Kpop contará con la presencia de Andrés Obregón, NEXZ y RENEE e iniciará oficialmente a las 6:30 horas en ambas fechas. Sin embargo, esta hora corresponde al inicio del evento y no a la hora exacta en la que saldrá al escenario la agrupación surcoreana.

¿Va a llover hoy durante el concierto de Stray Kids?

Tras la intensa lluvia que se registró la tarde noche de este 24 de septiembre que provocó severas afectaciones en el sur y oriente de la ciudad varios fans se han preguntado si el evento de hoy podría verse afectado nuevamente con este fenómeno natural.

De acuerdo con información difundida existe la posibilidad de lluvia especialmente durante la noche de este viernes 25 de septiembre, según el pronóstico contempla una probabilidad de precipitación de 57% durante el día, que aumenta hasta 76% durante la noche.

Mientras que la temperatura máxima será de alrededor de 26 grados y por la noche podría descender hasta 13 grados. También se contempla una probabilidad de 22% de tormentas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 41 kilómetros por hora.

Ante este pronóstico se le recomiendo a los asistentes quienes de STRAYCITY MÉXICO CITY tomar sus precauciones como ir con impermeable, acudir bien abrigado, llevar zapato cómodo y llegar con anticipación, cabe recordar que el Estadio GNP no permite ingresar paraguas o sombrillas.

El #SMNmx te informa las condiciones #Meteorológicas que se prevén durante este viernes. ¡Buenos días y excelente fin de semana! pic.twitter.com/Lgks8QElOt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

¿Cómo llegar al Estadio GNP para ver a Stray Kids?

El Estadio GNP Seguros se encuentra en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, por lo que acudir a él tiene varias alternativas, ya sea desde transporte público como vehículo particular o taxi de aplicación.

Una de las maneras más sencillas de llegar es por el Metro ya sea por Ciudad Deportiva, Velodromo o Puebla de la Línea 9 son las más cercanas al recinto. Asimismo, llegar por Metrobús es otra alternativa solo debes llegar a la Línea 2 la cual se distingue por su color morado y bajarse en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.

Mientras que tomar el Trolebús también es otra de las alternativas de traslado en transporte público mediante la Línea 2 la cuál corre de Pantitlán - Chapultepec y bajarse en las estaciones Puerta 8 o Ciudad Deportiva.

Si piensas viajar en carro particular toma en cuenta que el estacionamiento suele agotarse rápidamente y la salida del concierto suele tardar mucho tiempo y lo más recomendable es llegar por Viaducto.