DE LUTO: El rock japonés se despide de uno de los bateristas más importantes de los últimos años

Este domingo 22 de febrero se dio a conocer el sensible fallecimiento del baterista Shinya, integrante de la banda LUNA SEA a los 56 años de edad.

A través de un comunicado la propia banda reveló el deceso del músico, ahí se detalla que perdió la vida el pasado 17 de febrero tras luchar contra un cáncer colorectar en etapa 4 que le fue diagnosticado desde 2020, además, de presentar un tumor cerebral que le fue descubierto en 2025. "Su muerte fue pacífica", detallaron en el escrito.

“A través de siete cirugías y un tratamiento implacable, continuó luchando con una fuerza que nos inspiró a todos. Aunque ahora ha cerrado el telón de sus 56 años de vida, su trayectoria se caracterizó por una resiliencia que trascendió su enfermedad.

De acuerdo con el comunicado, el músico siguió luchando con todas sus fuerzas para recuperarse y seguir arriba del escenario junto a toda la banda por lo que tuvo que atravesar al menos 7 cirugías y varios tratamientos.

Asimismo, destacaron el compromiso de Shinya en sus rehabilitaciones y reconocieron el trabajo que hizo por última vez el pasado mes de marzo.

Shinya creía con más fuerzas que nadie que los cinco volveríamos al escenario una vez más, incluso ante las mayores pruebas, su fe nunca flaqueó

Shinya quien estuvo más de 35 años al frente de la batería seguirá resonando en LUNA SEA ya que su ritmo nunca se desvanecerá, señaló la agrupación compuesta por Ryuichi Kawamura, Sugizo, Inoran y Jun “J” Onose.

¿Quién era Shinya integrante de la banda de rock japonesa LUNA SEA?

El músico que deja un gran vacío en la agrupación japonesa se destacó desde muy pequeño por su formación con los tambores tradicionales, instrumentos que más adelante los fusionó con el rock ya que tenía como referencias y admiración hacia John Bonham y Led Zeppelin.

Durante su adolescencia se integró a proyectos juveniles junto a Sugizo, su talento lo llevó a unirse en 1989 a Lucany, nombre con el que inició LUNA SEA, tras una carrera llena de esfuerzo y trabajo en la década de los 90´s objetivo un éxito masivo provocando que fuera una de las bandas más influyentes del visual kei, ventas innumerables de discos y presentaciones en el Tokyo Dome.

Shinya también desarrolló su carrera como solista y colaboró con importantes bandas durante el tiempo que la banda marcó una pausa durante el año 2000, pero fue el 2010 cuando retomó su trabajo en conjunto con sus compañeros. El deceso del músico nipón deja un legado esencial en la historia del rock japonés.