Muere de Oliver Tree y Gaspi: Estas son las reacciones más desgarradoras a trágicas muertes

El cantante estadounidense Oliver Tree murió a los 32 años de edad tras sufrir un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil.

Según las autoridades locales y medios internacionales confirmaron que el intérprete se encuentra entre las víctimas fatales, lo propio con el youtuber argentino Gaspi que también viajaba en la aeronave.

Caminos de la Vida | Programa 14 Junio 2026

¿Cómo fue el accidente en el que murieron Oliver Tree y Gaspi?

Entre los detalles del siniestro mortal, Colisión en el aire entre dos helicópteros en la costa oeste de la ciudad, específicamente en el sector de Recreio dos Bandeirantes. Las aeronaves cayeron en un patio de concesionaria de vehículos eléctricos en la avenida de las Américas, provocando un incendio que afectó a 20 automóviles.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña se encuentra reconstruyendo los hechos para determinar la causa técnica de la colisión

¿Quién era Oliver Tree?

Oliver Tree Nickell fue un conocido cantante, compositor, productor discográfico y cineasta estadounidense, famoso a nivel internacional por su música alternativa y su estética visual altamente excéntrica y satírica.

Él se encontraba en realizando una gira por Sudamérica. Apenas una semana antes del accidente, estuvo grabando contenido en México con el influencer Aaron Mercury y dos semanas atrás se había presentado en Chile. En Brasil se encontraba capturando material audiovisual y utilizando las redes sociales de manera activa antes del fatal desenlace.

En tanto, Gaspi (cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz) fue un popular creador de contenido, comediante y streamer argentino de 23 años. Saltó a la fama en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram por su estilo de humor bizarro.

Las reacciones no han tardado en llegar, los streamers argentinos La Cobra y Davo Xeneize lamentaron en vivo lo ocurrido con Gaspi, con quien tenían una amistad.

Millones de fans de Oliver Tree han llenado sus redes sociales y videoclips con mensajes de pésame, mientras que Aaron Mercury, uno de sus mejores amigos, hasta el momento no se ha manifestado.