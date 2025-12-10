Ni lo intentes: Estos son los objetos que NO puedes llevar al concierto de Bad Bunny en CDMX
Este miércoles inicia la gira del cantante y compositor en nuestro país, pero debes considerar no asistir con estos artículos por tu seguridad.
Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP inician hoy miércoles 10 de diciembre con 8 fechas para el tou “Debi Tirar Más Fotos”, y los fans están casi listos después de la polémica que se generó tas el anuncio del nuevo escenario, en donde se incluyen “La Casita” y “Los Vecinos”. Sin embargo, para muchos, este será su primer show en el recinto y hay algunos objetos que no podrás llevar por seguridad.
De acuerdo con Ocesa, la siguiente lista de artículos se retirarán en el acceso:
- Aerosoles.
- Armas.
- Cámaras de video o fotografía profesional
- Cigarros.
- Encendedores
- Vapeadores
- Comida
- Bebidas
- Disfraces que obstaculicen la vista de otros fans.
- Drones
- Drogas
- Laptops, tablets y lectores electrónicos.
- Medicamentos de venta libre.
- Rayos láser.
Así que, si tienes alguno de estos objetos en tu mochila o bolsillos, lo mejor es retirarlo y mejor no intentar ingresarlo. Artículos como banderas sin hasta, binoculares, bloqueador solar, celulares, gel antibacterial, lentes de sol, maquillaje y gorras, sí son posibles de ingresar.
Así quedó el nuevo mapa para el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP
La controversia por el nuevo mapa de Bad Bunny en el Estadio GNP dividió a los asistentes que ya habían comprado sus boletos para los 8 conciertos. Y es que, el cantante colocó un segundo escenario (La Casita) en la zona General B , en donde dará una parte de su show. Además, justo adelante del escenario, se abrieron nuevas plazas (Los Vecinos) para los fans que quieran ver el concierto de cerca.
¿Todavía quedan boletos para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP de CDMX?
Debido a que muchos fans han pedido el reembolso por los cambios del concierto de Bad Bunny en último momento, Ticketmaster y Ocesa abrieron nuevas plazas para quienes estén interesados en asistir al concierto.
En la página oficial de la boletera está habilitada la opción de hacer filas para comprar más boletos. Aunque no hay espacio disponible este 10 de diciembre, hay otras opciones:
- Jueves 11 de diciembre.
- Viernes 12 de diciembre
- Lunes 15 de diciembre
- Martes 16 de diciembre
- viernes 19 de diciembre
- Sábado 20 de diciembre
- Domingo 21 de diciembre
El precio por los boletos de Bad Bunny varían según la sección disponible, pero van de los $4,863 a los $27,338 pesos cada uno, en secciones como General A y VIP.