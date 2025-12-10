Ni lo intentes: Estos son los objetos que NO puedes llevar al concierto de Bad Bunny en CDMX

Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP inician hoy miércoles 10 de diciembre con 8 fechas para el tou “Debi Tirar Más Fotos”, y los fans están casi listos después de la polémica que se generó tas el anuncio del nuevo escenario, en donde se incluyen “La Casita” y “Los Vecinos”. Sin embargo, para muchos, este será su primer show en el recinto y hay algunos objetos que no podrás llevar por seguridad.

De acuerdo con Ocesa, la siguiente lista de artículos se retirarán en el acceso:

Aerosoles.

Armas.

Cámaras de video o fotografía profesional

Cigarros.

Encendedores

Vapeadores

Comida

Bebidas

Disfraces que obstaculicen la vista de otros fans.

Drones

Drogas

Laptops, tablets y lectores electrónicos.

Medicamentos de venta libre.

Rayos láser.

Así que, si tienes alguno de estos objetos en tu mochila o bolsillos, lo mejor es retirarlo y mejor no intentar ingresarlo. Artículos como banderas sin hasta, binoculares, bloqueador solar, celulares, gel antibacterial, lentes de sol, maquillaje y gorras, sí son posibles de ingresar.

Así quedó el nuevo mapa para el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP

La controversia por el nuevo mapa de Bad Bunny en el Estadio GNP dividió a los asistentes que ya habían comprado sus boletos para los 8 conciertos. Y es que, el cantante colocó un segundo escenario (La Casita) en la zona General B , en donde dará una parte de su show. Además, justo adelante del escenario, se abrieron nuevas plazas (Los Vecinos) para los fans que quieran ver el concierto de cerca.

Este es el mapa del Estadio GNP para los conciertos de Bad Bunny.|(ESPECIAL)

¿Todavía quedan boletos para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP de CDMX?

Debido a que muchos fans han pedido el reembolso por los cambios del concierto de Bad Bunny en último momento, Ticketmaster y Ocesa abrieron nuevas plazas para quienes estén interesados en asistir al concierto.

Compra boletos de Bad Bunny en concierto en CDMX.|(ESPECIAL)

En la página oficial de la boletera está habilitada la opción de hacer filas para comprar más boletos. Aunque no hay espacio disponible este 10 de diciembre, hay otras opciones:

Jueves 11 de diciembre.

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

El precio por los boletos de Bad Bunny varían según la sección disponible, pero van de los $4,863 a los $27,338 pesos cada uno, en secciones como General A y VIP.