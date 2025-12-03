Qué son ‘La Casita’ y ‘Los Vecinos’ en el nuevo mapa del concierto de Bad Bunny en Estadio GNP: fans están molestos

El reciente anuncio del nuevo mapa oficial para el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP desató una ola de comentarios en redes. Las nuevas zonas llamadas ‘La Casita’ y ‘Los Vecinos’ llamaron la atención de los fans, quienes comenzaron a preguntar qué significan exactamente y por qué fueron incluidas. Sin embargo, más que entusiasmo, la propuesta generó molestias entre muchos asistentes debido a la distribución del espacio y la percepción de precios poco claros.

Ocesa confirmó a través de sus redes sociales que se abrió la sección bajo el nombre 'Los Vecinos', la cual además de polémica, ha significado más boletos para los conciertos de los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.

Además, revelaron el mapa de su escenario en Ciudad de México, pero esto causó revuelo entre los seguidores del cantante puertorriqueño, quienes incluso evalúan presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Así será la nueva sección 'Los Vecinos' del concierto de Bad Bunny en CDMX

Según dieron a conocer los productores del evento, estos asientos formarán parte del montaje del escenario y será un acceso más en general, dado que no contará con beneficios adicionales. A su vez, detallaron que tampoco serán numerados.

'La Casita' es una réplica escenográfica de una estructura puertorriqueña que apareció en uno de sus videos y que se ha convertido en un elemento clave de sus conciertos, ya que funciona como una tarima para estar más cerca de los fans. Mientras que 'Los Vecinos' están justo en el escenario principal.

Asimismo, adelantaron que estos boletos estarán a la venta este miércoles 3 de diciembre desde las 2 p.m.

🏝️ ¡Llegaron "Los Vecinos" al concierto de Bad Bunny! 🐸 ¡NUEVA sección disponible!



Este miércoles 3 de diciembre a las 2:00 P.M. se abre la venta de la sección "Los Vecinos"



Importante:

- Los asientos forman parte del montaje del escenario.

- NO estarán numerados, es una zona… pic.twitter.com/ZV6RorfFmI — Ocesa Total (@ocesa_total) December 2, 2025

Además de que se confirmara esta nueva área en el estadio, se compartió el mapa oficial del concierto y, para sorpresa de muchos y buena suerte de otros, se fijó “La Casita” en General B, por lo que aquellos que pagaron menos por su entrada tendrán más cerca al “Conejo Malo”.

Los precios de los boletos para los conciertos de Bad Bunny en CDMX

Tanto Ocesa y TicketMaster aún no revelaron el precio de la nueva zona de 'Los Vecinos', por lo que los fanáticos deben esperar hasta las 2 p.m. de hoy para conocer su valor.

Sin embargo, se estima que podría ser similar al de la Sección de General B, la que iba a ser “la más lejana” al escenario principal, la cual rondó los $2,008 pesos.