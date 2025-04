La nueva rola de Macario Martínez inspirada en ‘The Last of Us’

Macario Martínez no para con los éxitos como artista, pues este domingo estrenó “Si te mentí”, un tema inspirado en los protagonistas de la exitosa serie “The Las of Us”.

Según el mismo Macario Martínez, retomó la historia de Ellie y Joel para su nueva canción, inspirada específicamente para aquellos momentos más sensibles entre los protagonistas de la historia, ya que la escribiría Joel desde su sentido de protección hacia Ellie, pues habla de las mentiras que dijo con tal de protegerla.

¿Quién es Macario Martínez?

Macario Martínez es un artista que saltó a la fama gracias a un video viral de TikTok donde se le ve creando su música mientras realiza su trabajo diario, y destaca precisamente que su empleo es en el sistema de limpieza de la Ciudad de México, hecho que llamó la atención de los internautas, quienes no dudaron en resaltar su talento y carisma.

Desde ese momento, Macario ha estado dentro de los favoritos del público y ahora, tras el nuevo lanzamiento de “Si te mentí”, ha generado un sinfín de comentarios aplaudiendo aún más su trabajo.

Letra completa “Si te mentí” de Macario Martínez inspirada en “The Last of Us”

Si te vas mañana,

ay, ¿qué será de mí?

si te vas mañana,

ay, ¿qué será de mí?

Si te mentí

fue para hacerte feliz

en tus ojos veo los que una vez perdí

Si te mentí

fue para hacerme vivir

en tus ojos veo los que una vez yo vi.

¿Dónde ver ‘The Last of Us 2’?

Para todos los fans de la serie, podrán ver la nueva temporada de “The Last of Us” este 13 de abril. El primer capítulo de la temporada 2 estará disponible en HBO y Max, por lo que podrán ver la continuación de esta impactante historia.