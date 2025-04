¡Nueva colaboración femenina! Maroon 5 adelanta pistas: ¿de quién se trata?

¡Paren todo! Maroon 5 regresará con música nueva y lo hará por la puerta grande con una muy prometedora colaboración femenina, o al menos eso nos están haciendo creer. Y es que recientemente, en las redes sociales de la banda californiana apareció una fotografía que dio todo de qué hablar. ¡Aquí los detalles!

La nueva colaboración de Maroon 5

Todo comenzó hace algunas horas cuando, así sin avisar, apareció una foto en las redes sociales de Maroon 5 con dos esbeltas siluetas. Al parecer, una de ellas pertenece a Adam Levine, el vocalista y líder de la agrupación estadounidense. Pero en realidad, lo que alborotó a las redes, fue la silueta que claramente pertenece a una mujer.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en llegar y los internautas no dudaron en postular a sus mejores opciones para ponerle nombre a la silueta femenina. Aunque si de ser sinceros se trata, la aplastante mayoría sentenció que la silueta le pertenece a Lisa (o LaLisa) de BLACKPINK. ¿Qué dicen? ¿Podrá ser?

Ahora que si consideramos la colaboración de Rosé, también integrante de la agrupación de k-pop, con Bruno Mars en APT., ya sabemos que podemos esperar un temazo pegajoso, exitoso y taquillero (o algo así). Lo cierto es que Lisa podría unirse a una lista interesante de voces femeninas que han colaborado con Maroon 5 en algún momento.

Colaboraciones con Maroon 5

Maroon 5 puede presumir una trayectoria exitosa plagada de premios y reconocimientos, pero lo que mejor saben hacer son colaboraciones espectaculares. Rihanna (If I Never See Your Face Again), SZA (What Lovers Do), Gwen Stefani (My Heart Is Open) y Christina Aguilera (Moves Like Jagger), por mencionar algunas, han demostrado que los de California se ‘pintan solos’ para las colaboraciones.

En lo que nos confirman si es Lisa (que muy probablemente lo sea) sólo nos queda contar las horas para escuchar lo nuevo de Maroon 5, que buena falta nos hace.