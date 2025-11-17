¿Por qué el FBI detuvo a Ca7riel y Paco Amoroso? Esto pasó con su video grabado en pleno vuelo

A veces hay que pensársela dos veces antes de llevar a cabo una idea, aparentemente brillante. Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al aterrizar en Estados Unidos, luego de grabar parte del videoclip de “Chapulín” en pleno vuelo comercial. De acuerdo con testigos, el dúo, ganador del Latin Grammy, decidió que era buena idea registrar imágenes bailando y posando entre los pasillos del avión, lo que derivó en un incidente con la tripulación.

¿Por qué Ca7riel y Paco Amoroso fueron retenidos por el FBI?

Es bien sabido que las normas en un avión son estrictas y, luego de ver los videos donde se nota la molestia de la tripulación, así como se ven los agentes abordando a los músicos, surgió la duda: ¿los arrestaron por grabar? La respuesta no es un secreto; se sabe que no fueron detenidos formalmente, pero sí fueron retenidos e interrogados debido a un reporte de conducta inapropiada durante el vuelo.

El video que encendió las alertas mid-air

El problema comenzó cuando, durante la grabación, una azafata intentó pasar por el pasillo y uno de los músicos no la vio, provocando un ligero roce. La reacción fue inmediata: “¡No! Don’t touch me. No me toques”, respondió la trabajadora, visiblemente molesta. Ese instante quedó registrado en video por varios de los presentes. El evento terminó siendo un informe oficial de la tripulación, suficiente para activar el protocolo de seguridad estadounidense.

CA7RIEL y Paco anuncian su próxima canción "CHAPULIN" FT YSY A pic.twitter.com/tlpjvgxPcF — CA7RIEL & Paco Amoroso Data (@ca7pacodata) November 16, 2025

Para el FBI, cualquier alteración a bordo de un avión y por mínima que sea, se debe tomar muy en serio. Por eso, al aterrizar, varios agentes ya esperaban al dúo, a los que se les pidieron explicaciones, se les revisaron los videos, además de entrevistar al equipo completo.

¿Hubo cargos? ¿Qué pasó después del interrogatorio?

Ca7riel y Paco Amoroso quedaron libres sin cargos; solo se llevaron a casa un gran susto. Tras unos minutos de tensión en la terminal, los agentes concluyeron que no hubo intención de agresión ni violación grave de seguridad.

El episodio llega justo después de su exitosa presentación en los Latin Grammy, donde fueron de los artistas más comentados.

