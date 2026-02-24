¿Será posible el regreso de Radiohead en el 2026? Nace una esperanza entre los fans

Una esperanza vuelve a brillar entre los fans de Radiohead, ya que la banda inglesa ha dado recientemente mucho de qué hablar. Cinco de sus integrantes se han reunido, lo que ha desatado especulaciones sobre un supuesto regreso a los escenarios en 2026. Sin embargo, esto no es del todo cierto y aquí te contamos la verdadera razón detrás de su reencuentro.

Tristemente para sus seguidores, no existe información ni declaraciones oficiales que confirmen una próxima gira. En realidad, cinco de los miembros se han unido en una sociedad empresarial establecida el 19 de febrero en el Reino Unido bajo el nombre de Futile Endeavours Limited.

Entre los involucrados se encuentran Thom Yorke, Colin Greenwood, Jonny Greenwood, Ed O'Brien y Phil Selway, quienes ya habían creado una sociedad similar en 2025 antes de anunciar una gira por Europa. Por ello, muchos fans consideran que esta podría ser una pequeña luz de esperanza para volver a verlos en vivo. No obstante, fuentes cercanas señalan que la nueva sociedad podría estar relacionada con la distribución de mercancía exclusiva.

Me sorprende que la gira se haya realizado y que todos la hayamos disfrutado tanto. Pero las salas se reservan con mucha antelación. Para hacer otra, tendríamos que decidirlo ahora, e incluso así no se llevaría a cabo hasta dentro de 18 meses.

¿Cuándo fue la última gira de Radiohead?

Su última gira se realizó en 2025. La agrupación, integrada por Thom Yorke (voz), Jonny Greenwood (guitarra y teclados), Ed O’Brien (guitarra), Colin Greenwood (bajo) y Phil Selway (batería), ofreció 20 conciertos en cinco ciudades europeas: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, durante los meses de noviembre y diciembre.