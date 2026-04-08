Radiohead presentará en México su Motion Picture House: ‘Kid A Mnesia’, ¿De qué se trata? Fechas, preventa, precios y más:

Esta mañana los fanáticos del rock alternativo nos llevamos una gran noticia, pues se confirmó que la Motion Picture House con ‘Kid A Mnesia’, de Radiohead estará llegando a nuestro país, lo que ha despertado la emoción de miles de fanáticos de la banda en todo México, sobre todo porque estos cada vez dan más señales de actividad…

Por ahora se sabe que Motion Picture House cllegará únicamente a 4 ciudades distintas de América del Norte, por lo que la CDMX recibirá a finales de octubre y por pocos días esta instalación que todo fan de Radiohead querrá ver.

¿Qué es Motion Picture House?

Se ha descrito a Motion Picture House como una instalación audiovisual a gran escala y a la vez, una galería de arte, misma que fue construida para presentar ‘Kid A Mnesia’, con lo que podrás vivir de manera única este universo de Radiohead que ha sido un antes y después en la música alternativa.

¿Qué es 'Kid A Mnesia'?

Fue en el año 2021 que Radiohead lanzó una reedición conmemorativa con el que celebró 20 años de sus discos ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’, además de el disco extra de 'Kid A Mnesia' el cuál contó con canciones inéditas y aquí va lo que hoy podremos ver, pues también llegó con una experiencia interactiva para PlayStation 5 y PC.

¿Qué podremos ver en Motion Picture House: 'Kid A Mnesia'?

Dentro de esta experiencia se incluye una película de 75 minutos que une la arquitectura y diseño de la casa con el universo de ‘Kid A Mnesia’, el cuál se complementa con obras de arte creadas por el mismo Thom Yorke y Stanley Sonwood durante el proceso de grabación de ‘Kid A’ y ‘Amnesiac’.

¿Qué precio tiene y cuándo es la preventa?

Se informó que la preventa para fans será a través de la plataforma de Fair AXS, donde deberán registrarse en el sitio oficial de axs.com/motionpicturehouse a partir del 08 de abril hasta el domingo 12, tras esto, en días posteriores podrías recibir un correo donde se te indicará el proceso para la compra.

La venta al público estará disponible a partir del viernes 24 de abril en punto de las 10:00 am y tendrá un precio de $1,480 pesos por persona.

¿Cuándo y en dónde estará la exposición de Radiohead?

El tiempo de esta experiencia inmersiva como parte de la exposición de Radiohead estará disponible del 27 de octubre hasta el 15 de noviembre de este año, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las entradas por lo limitadas que pueden llegar a ser al tratarse de esta banda.