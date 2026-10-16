¿Qué significa “expectations”? La canción remix de Olivia Rodrigo con Chappell Roan, letra completa en inglés y traducción al español
Olivia Rodrigo por fin lanzó una colaboración que no sabíamos que necesitábamos: “expectations” con Chappell Roan, quien no saca música nueva desde el 2025. Y aquí te dejamos la letra completa en español y en inglés.
Hoy jueves 15 de octubre se liberó, por fin, el remix de "expectations", la canción donde Olivia Rodrigo y Chappell Roan hablan sobre no querer salir con gente que no vale la pena y tener expectativas completamente fieles a ellas mismas, al punto en que no existe prisa por iniciar una relación. Hubo muchos rumores días antes respecto a una posible colaboración entre estas dos artistas, y fue hasta que se liberó un pequeñísimo vistazo que las expectativas (guiño, guiño) crecieron como espuma. Y para que no te pierdas de un solo detalle de la canción te dejamos a continuación su traducción del inglés al español.
Tanto Chapell como Olivia Rodrigo describen citas que no salieron como esperaban, y que si bien sí quieren enamorarse y tener una pareja, no tienen ningún interés en conformarse con una persona que no llena todas sus expectativas, destaca la frase "They seem so desperate for loving, but baby I’m not", que se reduce a básicamente decir que todos parecen estar muy desesperados por ser amados, pero ellas definitivamente no lo están.
También se destaca como una crítica a la superficialidad de algunas personas que entran dentro de la cajita de la desesperación por tener una pareja, que parecen no respetar sus propios deseos con tal de aparentar al exterior algo que no es perfecto y que ni ellos mismos quieren. A través de lo que narra la misma canción se puede apreciar que las dos protagonistas dicen tener cierta madurez y crecimiento emocional que no las deja aceptar algo que en realidad no las satisface en ningún ámbito.
Letra completa y traducción al español de "expectations" de Olivia Rodrigo y Chappell Roan
Disfruta a continuación la letra completa en inglés y en español de la canción, y también mira el video oficial que encontrarás en esta misma nota.
|I met him at a party
I think he was on drugs
He wasn’t smart or funny
I convinced myself he was
He had a great apartment
And a car his parents bought
I thought that he was perfect
And now his number’s blocked
Took a couple months
But now I am secure
I am so evolved
Now I ask for more and more
And more and more and more
I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations
I took her to a concert
Front row, thought it’d be fun
Her hand moving up my skirt
New piercing on her tongue
She said she’d call me later
That was three weeks ago
Classic LA behavior
She could’ve just said no
But in a couple months
This love will be procured
She will be evolved
And I will be adored
Adored, adored, adored, adored
I won’t settle for a girl with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any girl that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations
I’ve got big expectations
I’ve got real big expectations
I’ve got big expectations
I’ve got real big expectations
She’s got big expectations
She’s got real big expectations
She’s got big expectations
She’s got real big expectations
I won’t settle for a guy with a fake job
They seem so desperate for loving
But baby I’m not
Gave my heart with zero stipulations
Now I take careful consideration
I’m not kissing any boy that is passive
Their indecision is painfully unattractive
Past mistakes are just new information
These days I’ve got expectations
Lo conocí en una fiesta
Entregué mi corazón sin ninguna consideración
Ahora pienso bien las cosas antes de hacerlo
No voy a besar a ninguna chica que no tenga iniciativa
Entregué mi corazón sin ninguna consideración
Ahora pienso bien las cosas antes de hacerlo
No voy a besar a ningún chico que no tenga iniciativa
Su indecisión es dolorosamente poco atractiva
Los errores del pasado solo me dejaron lecciones