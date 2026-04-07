“Going Shopping": The Strokes comparten NUEVA canción y confirman fecha de lanzamiento su disco ‘Reality Awaits’

Este martes 07 de abril la banda The Strokes compartió más detalles sobre 'Reality Awaits', su nuevo disco de estudio a más de 6 años de su último trabajo: 'The New Abnormal', obra con la que terminaron de consolidarse como una de las bandas de rock más trascendentales de este primer cuarto de siglo.

Después de varios días de especulaciones, la banda “que salvó al rock” ha regresado con todo y no solo tendrá actividad en escenarios, pues se espera que estén haciendo sonar su nuevo disco en los próximos meses, donde incluso ya han comenzado a presentar canciones de su nuevo disco tal como lo fue "Going Shopping" anoche en su segunda presentación en San Francisco, por lo que ya han liberado el single.

¿Qué se sabe sobre el nuevo disco de The Strokes 'Reality Awaits'?

A través de redes sociales la banda compartió lo que se espera que sea la portada del álbum, donde un sujeto monta un caballo blanco… Aunque esto no es lo más llamativo, pues han revelado el tracklist completo y la fecha de lanzamiento.

Este nuevo trabajo de estudio estará llegando a plataformas del mundo el próximo 26 de junio, en el que se espera que sea uno de los lanzamientos del verano pues con el paso del tiempo, The Strokes se han vuelto una de las bandas más reconocidas a nueves mundial.

'Reality Awaits' contará con 9 canciones, mismas que son:



Psycho Shit Dine N’Dash Lonely in the Future Falling out of Love Going to Babble On Going Shopping Liar’s Remors The Fruits of Conquest Pros and Cons

𝘙𝘌𝘈𝘓𝘐𝘛𝘠 𝘈𝘞𝘈𝘐𝘛𝘚 June 26

Pre-order, pre-save, pre-add, pre-pare.



We have a new song out today called “Going Shopping” and you can listen now. https://t.co/llViE6pCdk



Art Direction and Design: Johann Rashid

Original art by Richard Prince; Untitled (Cowboy), 1989 pic.twitter.com/DAfDXCaerw — The Strokes (@thestrokes) April 7, 2026

¿Habrá nueva gira mundial de The Strokes con conciertos en México?

De momento la banda solo ha agendado las siguientes fechas en los próximos meses, aunque próximamente podríamos tener el anuncio de una posible gira mundial donde entre en planes Latinoamérica y sí… México como la última vez que estuvieron presentándose en tierras aztecas en 2022 junto a Mac DeMarco y The War on Drugs en el Estadio GNP.