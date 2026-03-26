Djo en la CDMX, todo lo que debes saber sobre este IMPERDIBLE concierto: Horarios, setlist, rutas y más

Si hablamos de uno de los artistas más queridos en la actualidad por el público mexicano, no podemos hacer de lado a Joe Keery, quien ganara bastante popularidad gracias a su papel como Steve Harrington en la exitosa serie de Stranger Things, aunque recientemente ha despegado de gran manera su carrera musical con su proyecto Djo.

Para buenas y malas noticias de muchos de nosotros, Djo se estará presentando en el Pepsi Center de la Ciudad de México este 25 de marzo como parte de su gira actual con la que también llegará al Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara y al Tecate Pal’ Norte de Monterrey, donde probablemente escucharemos sus mejores canciones.

¿Cuál es el setlist de Djo en 2026?

Este artista ya ha dado sus primeras presentaciones del año en Sudamérica, por lo que podemos darnos una idea de lo que nos espera esta noche:



Awake

Uglyfisherman

Basic Being Basic

Gloom

Link

Charlie’s Garden

Potion

Roddy

Gap Tooth Smile

Listen

Figure You Out

Delete Ya

Egg

End of Beginning

Back on You

Chateau (Feel Alright)

Flash Mountain

¿A qué hora es el concierto de Djo en el Pepsi Center?

Se ha confirmado que las puertas del recinto abrirán en punto de las 7:00 pm y que su show comenzará a las 9:00 pm.

Es importante que sepas que a esta presentación se ha sumado ZÖELLE, por lo que es ideal que llegues a tiempo para no perderte ningún detalle de esta gran noche.

DJO se aproxima a México y ZÖELLE se suma a los shows💥 ¡Nos vemos este 25 y 27 de marzo! pic.twitter.com/9wSLiFoiAA — Ocesa Total (@ocesa_total) March 5, 2026

¿Cómo llegar al Pepsi Center en transporte público?

El Pepsi Center se encuentra sobre la calle de Dakota en la Colonia Nápoles, justamente junto al World Trade Center, al cuál puedes llegar de diversas maneras:

