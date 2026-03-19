Así es Voces del Fuego en Teotihuacán: Costos, fechas y cómo asistir al ritual nocturno

Una nueva experiencia inmersiva está por encender las noches en Teotihuacán con la llegada de Voces del Fuego, espectáculo teatral nocturno que combina, historia, ritual y arte tomando como sede la emblemática Pirámide del Sol.

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¿Qué es Voces del Fuego en Teotihuacán?

Voces del Fuego es una puesta en escena al aire libre la cual llega con una obra teatral, música en vivo y narrativas ancestrales, las cuales están inspiradas en el mito prehispánico del origen del fuego y la figura del tlacuache. Se espera que este espectáculo único en su tipo, transforme el entorno en un escenario vivo donde el público forma parte del ritual.

Además, la experiencia incluye un recorrido por el valle a bordo del tranvía Quetzalbus, lo que ofrecerá una vista única de la zona arqueológica.

Fechas, costos y ubicación

El ritual se llevará a cabo en San Juan Teotihuacán, con diversas funciones programadas teniendo como estandarte la de la noche del 4 de abril. Se espera que el costo de la entrada y la experiencia completa sea de 400 pesos por persona aunque se deben tomar en cuenta costos agregados o no contemplados.

¿Cómo asistir a Voces del Fuego?

Para formar parte de este evento, puedes adquirir tu entrada en el sitio oficial del evento. Considera que debido a la alta demanda y el formato del evento es importante reservar con anticipación.

Una experiencia que conecta con el pasado

Voces del Fuego no solo llega como un espectáculo de entretenimiento, sino también como una conexión tangible de las raíces culturales de México, pues la combinación entre fuego, historia arte convive.