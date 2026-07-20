7 figuras Funko Pop inspiradas en videojuegos como Sonic o Poppy Playtime, ideales para coleccionar

A veces encontrar un regalo perfecto y no tan caro puede ser difícil, y en muchas ocasiones las figuras son el regalo ideal para alguien que es aficionado a cierto tema como ciertos títulos de videojuegos o ciertos personajes de la cultura geek, y si no quieres batallar te dejamos aquí 7 figuras de Funko Pop inspiradas en algunos de los videojuegos tendencia más recientes de los últimos tiempos, y también, por qué no ,de clásicos que nunca han muerto.

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Figuras Funko Pop de videojuegos: fotos y descripciones

Las siguientes figuras están inspiradas en videojuegos como Astro Bot, Sonic the Hedgehog, Silent Hill, Poppy Playtime, Resident Evil y Ghost of Yotei, que cuentan con personajes icónicos y que atacarán gustos para todas las edades.

Funko Pop de Astro Bot

Este se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos de los originales de Sony para PlayStation. Esta figura de colección mide aproximadamente 33.02 centímetros, y tal y como otras piezas Funko no requiere ningún tipo de ensamblaje. El funko es un regalo perfecto para todos los aficionados a los juegos de PlayStation, y claro a los fans de Astro Bot.

|Créditos: © Funko

Funko Pop de Poppy Playtime

Poppy Playtime se ha convertido en uno de las franquicias más buscadas por los niños y aunque en primera instancia puede parecer una figura aterradora, la realidad es que Huggy Wuggy es uno de sus personajes más buscados y el que más fascina a los seguidores del videojuego. La figura funko mide aproximadamente 9.5 centímetros de alto.

|Créditos: © Funko

Funko Pop de Silent Hill

Silent Hill tiene decenas de personajes que son recordados por los fanáticos, sin embargo, hay que admitir que uno de los monstruos más reconocidos es la Bubble Head Nurse, o la Enfermera Cabeza de Burbuja, quien se ha convertido ya en un ícono de estos títulos de terror. Este funko mide alrededor de 9.5 centímetros de alto.

|Créditos: © Funko

Funko Pop de Resident Evil

Capcom creó una franquicia inolvidable con las entregas de Resident Evil, y no es mentira para nadie que uno de sus protagonistas más recordados de la historia es nada más y nada menos que Leon S. Kennedy, el funko está hecho de vinyl premium y al igual que los anteriores mide aproximadamente 9.5 centímetros de alto.

|Créditos: © Funko

Funko Pop de Ghost of Yotei

Ghost of Yotei, la última producción que lanzó Sucker Punch Productions, fue muy comentado durante su lanzamiento, sobre todo por su protagonista: Atsu, quien no tardó mucho en llegar al coleccionismo de la mano de Funko Pop, con una figura que mide alrededor de 9.5 centímetros.

|Créditos: © Funko

Funko Pop de Metal Gear Solid

Konami y Kojima Productions se ganaron el cariño de todos con la franquicia de Metal Gear Solid, y por supuesto gracias a su protagonista: Solid Snake, uno de los tres clones de Big Boss, quien claramente no podía no tener una figura en su versión Funko.

|Créditos: © Funko

Funko Pop Sonic the Hedgehog

Sonic cuenta con una grande franquicia de videojuegos, siendo uno de los personajes del mundo geek más reconocidos y con más mercancía, y de entre todos sus queridos y recordados personajes claro que destaca Metal Sonic, con una figura Funko Pop que resalta su acabado metálico y sus ojos rojos.