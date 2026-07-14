5 juguetes de ‘Spider-Man’ que ayudan a desarrollar la valentía y quitar miedos en los niños

Los superhéroes les encantan a los niños, no solo por sus increíbles historias y poderes, sino porque los ayudan a sentirse más fuertes y perder el miedo, según un artículo de Parenthood Malaysia. Es por esto que cuando se trata de fortalecer su seguridad y confianza, los juguetes de personajes como Spider-Man pueden convertirse en grandes aliados del aprendizaje.

Juguetes de superhéroes para niños: los modelos de Spider-Man que ayudan a que sean valientes