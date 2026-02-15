GTA 6: Las PELIGROSAS consecuencias que afectarán a México y al MUNDO cuando se dé su fecha de lanzamiento oficial

El GTA 6 no tendrá un nuevo aplazamiento en cuanto a su lanzamiento, sin embargo, lo que sí podría traer son peligrosas consecuencias no sólo en México, sino en todo el Mundo el día en el que se estrene este título; el cual tuvo que tardar en realizarse hasta 11 años; los temas a tratar y que el videojuego podría repercutir en varios ámbitos de la sociedad, los cuales van desde el tema financiero, escolar, laboral y sobre todo, social.

¿Cuáles son las peligrosas consecuencias que podría traer el lanzamiento del GAT 6?

GTA 6 se estrenará si es que nada pasa, el 19 de noviembre de 2026, sin embargo, una de las peligrosas consecuencias que se harán más notorias son en el ámbito laboral. Los trabajos serán el primer rubro en donde se sentirá el lanzamiento de este título; ya que se tienen previsto el aumento de solicitudes de vacaciones, por lo que, la productividad irá disminuyendo en silencio.

Otro punto que afectará a México y el Mundo será el tráfico; la aglomeración de automóviles en las calles se ralentizará justo el día de su lanzamiento, esto por todos aquellos que quieran comprar el disco en físico y porque querrán llegar a sus hogares al mismo tiempo.

Las escuelas de igual manera podrían verse afectadas; y sobre todo un récord de ausencias especialmente en secundaria, preparatoria y universidad. Los estudiantes querrán faltar a clases con el pretexto del lanzamiento de este título.

Las ventas de las consolas se dispararán, esto debido a las ediciones especiales que puedan salir el día del lanzamiento del GTA 6; y aquí se irán los ahorros; pero de igual manera, porque tanto el PS5 como el Xbox podrían tener mejoras antes del estreno de este juego precisamente para que los Gamers puedan jugarlo con todo lo que han esperado.

Los trabajadores de Rockstar también se verán afectados, ya que sus servidores tendrán una presión histórica jamás antes visto. Así mismo, el consumo eléctrico crecerá, ya que las sesiones en línea intensas de juego y ciudades enteras brillarán hasta altas horas de la noche.

El internet también podría tener serios problemas ya que los en directos tendrán otro récord histórico, además las redes sociales y el streaming durará horas. En tan sólo 24 horas, la empresa Rockstar tendrá millones de ingresos económicos durante los primeros minutos de su lanzamiento y estos irán creciendo conforme pase el tiempo del 19 de noviembre.

¿Cuál será el precio de GTA 6 en su lanzamiento en México?

Algunos rumores señalan que el Grand Theft Auto 6 tendrá un precio de 300, 110 o 90 dólares, que, traducidos a pesos mexicanos, vendrían siendo unos 5 mil 934, mil 799 o mil 619 pesos mexicanos.

GTA 6 estará disponible para estas consolas

Las dos consolas en las que sí o sí estará disponible el Gran Theft Auto 6 será para Play Station 5 y para el Xbox Series X/S, pero algunos rumores señalan que de igual podrá ser jugado en PC e incluso hasta en el Nintendo Switch 2.

