¿GTA 6 ya tiene fecha de estreno o se atrasará de nuevo?

El esperado estreno de Grand Theft Auto 6 ya tiene fecha de estreno oficial y esta sería el 19 de noviembre de 2026, eso sí, siempre y cuando no sufra un atraso más. GTA 6 ha tenido varias modificaciones en el tema de su lanzamiento, y esto se dio desde que se anunció que saldría a la luz.

GTA 6 tiene un segundo atraso, puesto que, su estreno de lanzamiento estaba programado para el 2025, sin embargo se dijo que sería lanzado el 26 de mayo del presente 2025. Los primeros videos de este videojuego se filtraran y desde entonces se han dado varias fechas para su estreno, pero ninguna ha sido la real.

De hecho, Rockstar Games lanzó un comunicado a través de sus redes sociales donde dio a conocer que, el estreno oficial sería hasta el 19 de noviembre de 2026 y no el 26 de mayo del mencionado año y esto fue lo que dijo la marca:

“Lamentamos añadir tiempo adicional a los que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes espera”.

¿Cuáles son los nuevos modos de juego que tendrá el GTA?

Uno de los cambios que tendrá el GTA 6 es que, el Vice City regresa; este juego estará ambientado en Leonida, ciudad que se inspira en Florida. Otra de las novedades es que por primera vez la historia se podrá jugar con dos protagonistas jugables, la cual será una pareja criminal que se inspiró en Bonnie y Clyde.

La manera de jugar será de mundo abierto, y de acuerdo con los adelantos, el mapa de este mundo será muy grande, contará con una Inteligencia Artificial mejorada, ecosistemas que se verán naturales y una experiencia que sólo se podrá disfrutar con las consolas de nueva generación.

El GTA 6 promete ser uno de los videojuegos que romperá los récords de preventa y además podrá definir el mundo abierto que tanto ha gustado a sus fanáticos, quienes podrán explorar todos los rincones de esa ciudad, donde la ley de la calle es la que manda.