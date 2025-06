Crisis Dimensional, la poderosa nueva expansión de Pokémon TCG Pocket

¡Atención, entrenadores! La nueva expansión Crisis Dimensional ya está disponible en Pokémon TCG Pocket, y aunque visualmente puede que no sea la más impactante, su valor competitivo ha sorprendido a muchos jugadores. Esta colección incorpora a los Ultraentes, que son criaturas de otra dimensión que debutaron en Pokémon Sol y Luna, como Buzzwole ex, Blacephalon, Nihilego y Guzzlord ex.

¿Qué incluye la expansión “Crisis Dimensionales” de Pokémon TCG Pocket?

69 cartas comunes

34 cartas secretas

Ultraentes con sinergias entre sí

Nuevos decks con gran potencial competitivo

Varias cartas shiny que aumentan su valor coleccionable

¿Qué es lo que llama la atención en esta expansión de Pokémon TCG Pocket?

Aunque el diseño de las cartas no ha resultado ser uno de los más llamativos, esta colección compensa con la jugabilidad. Los Ultraentes permiten construir mazos con sinergias únicas, lo que ha revitalizado la forma de jugar para muchos usuarios. Entre los decks más populares están:



Buzzwole ex y Pheromosa

Lycanroc ex

Tapu Koko ex y Zeraora

Uno de los más recomendados es el de Buzzwole ex + Pheromosa + Celesteela, que combina poder, velocidad y control de campo.

Cartas clave que debes conocer de la nueva expansión

Estas cartas no solo ayudan a los jugadores a crear en nuevos decks, sino que también potencian estrategias anteriores y revitalizan decks que ya parecían obsoletos:



Decidueye : Hace 70 de daño con solo 2 energías y tiene 130 de vida. Ideal para ataques rápidos.

: Hace 70 de daño con solo 2 energías y tiene 130 de vida. Ideal para ataques rápidos. Tapu Koko ex: Añade una energía automáticamente con su ataque. Clave para mazos eléctricos.

Añade una energía automáticamente con su ataque. Clave para mazos eléctricos. Zeraora : Suma una energía al final de cada turno gracias a su habilidad.

: Suma una energía al final de cada turno gracias a su habilidad. Claydol : Impide que ambos jugadores puedan curar sus Pokémon. Ideal para estrategias de control.

: Impide que ambos jugadores puedan curar sus Pokémon. Ideal para estrategias de control. Nihilego: Perfecta para mazos centrados en el envenenamiento.

¿Vale la pena invertir en Crisis Dimensional?

Si te importa la estrategia competitiva y buscas nuevas formas de disfrutar el juego, esta expansión vale totalmente la pena. Las cartas brillantes siguen siendo codiciadas por coleccionistas, pero la verdadera joya aquí es su valor jugable.

Crisis Dimensional podría no ser la expansión más bonita, pero sí una de las más divertidas, versátiles y poderosas en lo que va del año. Si eres fan de Pokémon TCG Pocket, es momento de guardar tus Pokélingotes y prepárate para la locura que trae esta nueva expansión.

