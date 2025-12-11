Guillermo del Toro da a conocer cuál ha sido uno de sus videojuegos favoritos

Guillermo del Toro sigue siendo tendencia en internet y no por su última película Frankenstein, sino porque el cineasta ha revelado que, no sólo piensa en hacer nuevas historias que sean todo un éxito, sino por el pasatiempo que tiene. Para sorpresa de muchos, el mexicano disfruta de sus tiempos libres y los pasa jugando videojuegos.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Guillermo del Toro?

La información sobre cuáles son los videojuegos favoritos de Guillermo del Toro se dio luego de que el cineasta hablara en el Podcast, Feliz, Triste y confundido; donde reveló que sus títulos que juega son: “God of War de Sony”, y añadió que jugarlo es una de las mejores experiencias cinematográficas que haya experimentado.

¿Por qué le gusta Good of War?

En esta misma charla, Del Toro dijo que su parte favorita es cuando Kratos pelea contra Odin en God of War Ragnarok quien parece un luchador de Peaky Blinders. En este título le da una paliza a Kratos, y aseguró que es un gran videojuego; también subrayó que la consola maneja bien la luz y la dispersión atmosférica, lo cual parece una película.

Otros de los juegos favoritos del cineasta es el BioShock, que en descripción del del mexicano le resulta más inmersivo, también destacó el Death Stranding, y colocó en su lista el Metal Gear Solid.

Guillermo del Toro es una persona versátil, y otro de sus juegos que tiene en su top, es el Left Dead, el Red Dead Redemption, así como el Shadow of the Colossu, al cual calificó literalmente como una “obra maestra”, que en sus palabras describió como un título trágico y poético.

¿Guillermo del Toro podría crear un videojuego?

Fue en los The game Awards del 2021 cuando el productor habría insinuado sobre un proyecto de Silent Hill, pero posteriormente aclaró que sólo estaba tratando de hacerles cosquilla a Konami, todo esto luego de que el editor de esta marca cerrara el proyecto de Silent Hill.

Luego de las cancelaciones de Insane y Silent Hill, Del Toro señaló que renunció intentar hacer un tipo de videojuegos: “Decido no destruir la vida de nadie más, nunca más me involucraré en videojuegos; sólo me uniría a alguien y su casa explotará o algo así”, fueron las palabras del mexicano.

