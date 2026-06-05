Summer Game Fest 2026: dónde y a qué hora ver en México el evento gamer más esperado del año

¡Es hoy, es hoy! Este viernes, 5 de junio, arranca el Summer Game Fest 2026, el evento gamer más esperado del año, donde la comunidad podrá ser testigo de las novedades en torno a sus videojuegos favoritos y disfrutar de más de una sorpresa. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un solo minuto de la transmisión en vivo desde México.

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¿A qué hora empieza el Summer Game Fest 2026 en México?

El Summer Game Fest 2026 tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California a las 2:00 p.m. PT. Debido a la diferencia horaria entre la costa oeste de Estados Unidos y México, la transmisión del evento podrá seguirse completamente en vivo a partir de las 3:00 p.m. (hora del centro de México) y se espera que finalice a las 5:00 p.m.

El evento tendrá una duración de tres días: 5, 6 y 8 de junio. No obstante, las últimas dos jornadas corresponden a los Play Days, que son días destinados para que medios e influencers pongan a prueba los próximos lanzamientos, por lo que la jornada más fuerte es hoy que se dan a conocer los anuncios.

¿Cómo y dónde ver el Summer Game Fest 2026 en vivo desde México?

El Summer Game Fest 2026 podrá seguirse completamente en vivo a través del canal de Youtube y Twitch de The Game Awards. En Azteca 7 podrás mantenerte al tanto de los anuncios y las novedades más importantes con relación al evento.

Here are the live times for #SummerGameFest live show tomorrow at https://t.co/1ZwAhYP3ge pic.twitter.com/GU3buZ4icd — Summer Game Fest (@summergamefest) June 4, 2026

¿Qué esperar del Summer Game Fest 2026? Videojuegos confirmados

Se espera que el evento de esta tarde cuente con la revelación de trailers, anuncios e invitados especiales. Entre los videojuegos que formarán parte de esta edición del Summer Game Fest se encuentran:



Among Us (Innersloth)

Blood Message (24 Entertainment)

Clutch (Maverick Games)

Fortnite (Epic Games)

Soulframe (Digital Extremes)

Star Wars Zero Company (Bit Reactor)

También se espera la primicia del nuevo videojuego de ArenaNet. ¡Así que no te lo pierdas!