ES OFICIAL: God Of War regresa y ahora la protagonista será Laufey (Faye), ¿qué se sabe de la nueva entrega de Santa Monica Studio?

¡No estoy llorando tú estás llorando! El State of Play estuvo CON TODO, y es que todos supimos que veríamos algo de God of War en cuanto escuchamos ese icónico tarareo que a más de uno nos ha puesto la piel de gallina. Y después de cientos de miles de rumores Santa Monica Studio confirma algo que muchos deseábamos: regresaremos al universo de God Of War ahora de la mano de nuestra nueva y enigmática protagonista: Faye, de quien conocimos poco y casi nada en las dos entregas pasadas de Kratos y Atreus.

Este adelanto no se trató únicamente de un pequeño teaser, no, fueron varios largos minutos en donde no solo se confirmó la noticia si no también el gameplay que tendrá el videojuego, la pregunta recae en ¿Faye está viva? Parece que no, y nos estaría llevando a través de un viaje por "Everywhen" el más allá de los Dioses, en donde tendremos que combatir enemigos hasta ahora desconocidos en lo que suponemos que es la travesía de Faye aceptando su inminente muerte.

De acuerdo a la información que se ha dado a través de PlayStation en colaboración con Santa Monica Studios, God of War: Laufey nos contará la siguiente historia: "Se suponía que la muerte era el final, pero para Laufey (Faye), guerrera y esposa de Kratos, una nueva aventura apenas comienza. Despertando inesperadamente en una tierra extraña después de su funeral, Faye descubre los planes que puso en marcha para proteger a Kratos y Atreus ahora están en riesgo.

Para salvar a los que ama, Faye debe luchar a través de la vida después de la muerte de los dioses, en el Everywhen, donde los dioses despiadados de toda la mitología compiten por el poder en una tierra rebosante de magia peligrosa." Por lo que podríamos deducir y tal vez no de manera equivocada que estaríamos en un gameplay que se lleva al mismo tiempo que God of War e incluso God of War: Ragnarok.

¿Cuándo sale a la venta God of War: Laufey?

Hasta el momento no tenemos fecha oficial de lanzamiento del God of War: Laufey, aunque se estima que podría llegar el próximo año dado lo aparentemente avanzado que se encuentra ya el videojuego. Y como todos saben será exclusivo para las consolas de PlayStation. Lo que puedes ir haciendo es guardarlo en tu lista de deseos para que no se te pierda y sepas a la perfección cuál será tu siguiente compra.