El Rubius prepara contenido EXCLUSIVO de GTA 6: esto es lo que se sabe y cuándo sale

El Rubius confirmó en su cuenta de X que este jueves 27 de agosto publicará en su canal de YouTube un video exclusivo de GTA 6. De acuerdo con lo que dejó ver en su publicación, el influencer pudo asistir a las instalaciones de Rockstar North y tener acceso a contenido inédito del esperado videojuego. Asegura que está a punto de compartir con sus seguidores “imágenes inéditas” del que es considerado por muchos como el juego más grande de la historia del gaming.

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¿Qué dijo El Rubius sobre GTA 6?

El creador tomó por sorpresa a sus seguidores con un mensaje en su cuenta de X en el que reveló con mucha emoción que había visitado Rockstar North, estudio responsable del desarrollo de Grand Theft Auto VI. Su publicación estuvo acompañada de una frase que de inmediato puso en alerta a los fans del GTA: “Mañana se acaba el secreto”. Detalló que este contenido será exclusivo y que incluye imágenes que hasta ahora no han sido mostradas al público.

He visitado Rockstar North.



GTA VI



Mañana se acaba el secreto. Tendréis en mi canal un vídeo EXCLUSIVO con imágenes inéditas y todos los detalles del juego más GRANDE de la historia. Esto es un sueño 😭



Gracias por invitarme a vuestra casa ❤️ @RockstarGames pic.twitter.com/p9L8PEVt6X — elrubius (@Rubiu5) August 26, 2026

¿Cuándo saldrá el video de El Rubius?

De acuerdo con el anuncio de Rubius, el video llegará a su canal el jueves 27 de agosto de 2026. La fecha parece ser muy especial para Rockstar Games, pues coincide con la presentación oficial de GTA 6 que tienen preparada desde hace ya varios días. Hasta el momento, el creador no ha especificado la hora exacta en la que será publicada, pero se cree que esta aparezca en su canal minutos y horas después del estreno oficial del anuncio, el cual será publicado en una famosa plataforma de streaming.

¿Qué podría mostrar El Rubius de GTA 6?

Las especulaciones han empezado y muchos creen que podríamos ver nuevas escenas de gameplay, información sobre Jason y Lucia, detalles del mundo abierto, vehículos, actividades o incluso elementos relacionados con la historia. Sin embargo, cabe mencionar una vez más que nada de esto está confirmado.