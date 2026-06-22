Filtran supuesto tercer tráiler de GTA 6 y desata furor en redes; su nivel de detalle convence a miles de jugadores

La expectativa por Grand Theft Auto VI volvió a generar conmoción en las redes sociales luego de que en las últimas horas un usuario compartiera un supuesto tercer trailer del esperado título de Rockstar Games. El video que ha comenzado a viralizarse rápidamente en diversas plataformas digitales, miles de jugadores debatieron si las imágenes corresponden a un adelanto real o es solo una recreación realizada por fanáticos.

Aunque el material ha despertado un enorme entusiasmo, la desarrolladora no ha emitido ningún comunicado que confirme que se trate del tráiler oficial del anhelado videojuego.

¿Cómo es el trailer que muestra el nuevo material de GTA 6?

De acuerdo con las imágenes difundidas, se muestran nuevas secuencias ambientadas en Lenida, el estado ficticio inspirado en Florida con escenarios urbanos, playas, persecuciones y escenas protagonizadas por Jason y Lucia, personajes principales del videojuego. Además aparecen vehículos de lujo, escenas oscuras, presencia de polícias, robos, explisones y algunos detalles visuales que han llevado a los seguidores a analizar cuadro por cuadro el supuestos adelanto.

Hasta ahora Rockstar Games únicamente ha publicado dos trailers oficiales de GTA 6, el primero confirmó el regreso de Vice City, mientras que el segundo salió al público en mayo de 2025. Desde entonces, la comunidad espera con impaciencia un tercer avance.

¿Por qué es tan esperada la llegada de GTA 6?

La sexta entrega de la franquicia se ha convertido en uno de los videojuegos más esperados de a historia debido al enorme éxito de Grand Theft Auto V, que permaneció vigente durante más de una década gracias a su modo en línea y a las constantes actualizaciones.

Además parte de su éxito es por contar con un apartado grafico de nueva generación, GTA 6 promete ofrecer el mapa más ambicioso desarrollado por Rockstar hasta la fecha, una historia protagonizada por dos personajes jugables y un mundo abierto con un nivel de detalle sin precedentes.

La expectativa también aumentó tras la confirmación de que el juego llegará el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, asimismo, se indicó que la preventa comenzará este 25 de junio 2026.

🚨😳 UN HACKER ANONYME AURAIT FUITÉ LE TRAILER 3 DE GTA 6 ET INTERNET S’ENFLAMME



Une vidéo présentée comme le troisième trailer de Grand Theft Auto VI circule actuellement sur les réseaux 👀🎮



Pour l’instant, personne ne sait si elle est authentique, mais de nombreux… pic.twitter.com/RMeE6c3tjV — La Twitchance (@LaTwitchance) June 22, 2026