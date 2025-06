“Demon Slayer The Hinokami Chronicles 2": nuevo tráiler, novedades, fecha y precios

SEGA ha lanzado un nuevo tráiler de “Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2", el nuevo título de combate basado en el aclamado anime y manga. El juego promete ser una experiencia profunda y desafiante, con novedades como los Dual Ultimates, un sistema de equipamiento personalizable, y el modo Path of Training.

¿Qué incluye el nuevo “Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2"?

El nuevo título, como ya mencionamos, busca mejorar la experiencia del juego para los fanáticos de la saga. Algunas de estas características son:



Dual Ultimates : Ataques definitivos en pareja con combinaciones especiales de personajes.

: Ataques definitivos en pareja con combinaciones especiales de personajes. Sistema de equipamiento : Asigna hasta tres objetos únicos a cada luchador para mejorar su rendimiento.

: Asigna hasta tres objetos únicos a cada luchador para mejorar su rendimiento. Path of Training : Torneos de entrenamiento con condiciones variables para enfrentar a los Pilares de los Cazadores de Demonios.

: Torneos de entrenamiento con condiciones variables para enfrentar a los Pilares de los Cazadores de Demonios. El camino de un cazador de demonios : Revive los arcos anteriores del juego, desde la Resolución Inquebrantable hasta el Tren Infinito.

: Revive los arcos anteriores del juego, desde la Resolución Inquebrantable hasta el Tren Infinito. Maestría: Sube de nivel a tus personajes para desbloquear contenido visual y personalizaciones.

¿Cuáles son las ediciones y precios disponibles de “Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2”?

A continuación te presentamos algunas ediciones que podrás adquirir:

Edición Digital Deluxe – $69.99 USD (~$1,200 MXN aprox.)

Incluye:



Juego base

2 personajes de la Academia Kimetsu (Rengoku y Tengen)

(Rengoku y Tengen) 4 personajes adicionales: Tengen, Obanai, Sanemi, Gyomei

Voz del sistema modo VS: demonios de rango superior

3 trajes exclusivos (Tanjiro, Inosuke y Tengen)

Bonos por reserva (antes de la fecha de lanzamiento): acceso anticipado desde el 31 de julio + 2 personajes extra (Muichiro y Mitsuri). (No disponible en Nintendo Switch)

Edición Digital Estándar y Edición Física – $59.99 USD (~$1,030 MXN aprox.)

Incluye:



Juego base

En preventa, también recibirán las claves de Muichiro y Mitsuri hasta el día de lanzamiento

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de “Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2"?

El juego estará disponible el 5 de agosto de 2025 para Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC (Steam) con una jugabilidad mejorada y contenido para veteranos y nuevos jugadores. El título busca convertirse en uno de los más importantes del año para los fans del anime.

