¡Es oficial! Nueva colección de juguetes de The Legend of Zelda llegará en 2027 y será revelada muy pronto

Hay muy buenas noticias para todos los fans de The Legend of Zelda. Resulta que Nintendo y Hasbro confirmaron el lanzamiento de una colección oficial de juguetes inspirada en la icónica saga de videojuegos. Hasta el momento se ha revelado que se tiene previsto que salga a la venta para 2027, como parte de la promoción de la esperada película live-action que llegará a los cines el 7 de mayo de ese mismo año. Pero aún hay varias cosas que se mantienen bajo llave, como las imágenes de sus productos, pero sí se mencionó que las primeras novedades se presentarán durante la San Diego Comic-Con 2026.

También te puede interesar: ¡Otra vez! The Batman: Parte 2 retrasa su estreno y ya tiene nueva fecha de lanzamiento

¿Cuándo se presentarán los nuevos juguetes de The Legend of Zelda?

Es muy probable que las ansias por ver estas nuevas figuras y juguetes, pero habrá que esperar, pues se anunció que la primera presentación de estos tendrá lugar durante la San Diego Comic-Con, que se celebrará del 23 al 26 de julio. Durante ese evento, Nintendo y Hasbro revelarán los primeros detalles de la colección, incluyendo las figuras iniciales que formarán parte de esta línea para coleccionistas y fans de la famosa franquicia.

Hasbro will produce toys based on the live-action ‘LEGEND OF ZELDA’ movie.



The first reveals of three 6" scale figures will happen at SDCC next week.



(Source: https://t.co/1jq9jm9m4r) pic.twitter.com/8Zra4mmaIp — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 16, 2026

¿Qué figuras incluirá la colección?

Hasta el momento está confirmado que la colección arrancará con tres figuras articuladas de seis pulgadas. Nintendo ha decidido guardar en secreto de qué personas se trata, pero coleccionistas aseguran que lo más probable es que se trate de Link, la princesa Zelda y Ganondorf, quienes son los personajes más emblemáticos de la franquicia.

La película también podría mostrar novedades muy pronto

Estas noticias parecen no llegar solo con nuevas figuras, pues también se reveló que las grabaciones de la película concluyeron. Esto ha incrementado la expectativa de que durante la Comic-Con no solo se revelen las nuevas figuras, sino que también salga a la luz un adelanto.