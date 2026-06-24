OFICIAL: Revelan precio de GTA 6, esto costará la versión estándar y ultimate

Después de meses de rumores y especulaciones la espera terminó para los millones de seguidores de GTA 6 pues este miércoles 24 de junio Rockstar Games y Take- Two Interactive confirmaron el precio oficial del videojuego más esperado de la década cuyo lanzamiento za miento está programado para el 19 de noviembre de este año, y cuya preventa inicia mañana 25 de junio en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

De acuerdo con la información oficial, la edición estándar de Grand Theft Auto VI tendrá un precio de 79.99 dólares, mientras que la Ultimate Edition costará 99.99 dólares lo que equivaldría en peso mexicano: Edición estándar $1510 mientras que la Ultimate Edition: $1890.

Es importante señalar que el precio final en México podría variar dependiendo del cambio del dólar, así como de la tienda, los impuestos y la plataforma en la que se adquiera el videojuego.

Ante esta revelación la noticia ha generado un intenso debate, ya que este videojuego se convertirá en uno de los títulos AAA más caros lanzados hasta ahora.

¿Cuánto costará GTA 6 en otros países de Latinoamérica?

Con una conversión aproximada del cambio de moneda en algunos países de América Latina los costos estarían rondando de la siguiente manera:

Edición Estándar:



Argentina: 111,000 pesos argentinos.

Colombia: 327,000 pesos colombianos.

Chile: 327,000 pesos colombianos.

Perú: 75,000 pesos chilenos

Brasil: 445 reales brasileños.

Costa Rica: 40,500 colones costarricenses.

Guatemala: 620 quetzales.

Ultimate Edition:



Argentina: 138,000 pesos argentinos.

Colombia: 409,000 pesos colombianos.

Chile: 94,000 pesos chilenos.

Perú: 361 soles peruanos.

Brasil: 557 reales brasileños.

Costa Rica: 50,700 colones costarricenses.

Guatemala: 775 quetzales guatemaltecos.

¿Qué incluye la versión Ultimate Edition de GTA VI?

Según información revelada, la versión Ultimate Edition ofrecerá contenido exclusivo para quienes deseen vehículos especiales, armas, ropa exclusiva para Jason y Lucia, misiones y recompensas adicionales, así como acceso a talleres de personalización y otros artículos cosméticos que se ofrecerán durante el desarrollo de la historia.

Asimismo, para los jugadores que reserven cualquier edición antes del lanzamiento recibirán el Vintage Vice City Pack, un paquete con objetos inspirado en la clásica Vice City, incluyendo un automóvil exclusivo: "Grotti Cheetha del 95", atuendos, peinados, un diseño especial para las armas, más de 50 tatuajes

Hazte con todo lo que este inmenso mundo tiene que ofrecer con Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, una colección exclusiva de vehículos prémium, armas, moda y acción a raudales. El contenido de bonificación de la Ultimate Edition discurre a lo largo de la historia de Jason y Lucía, descubriendo nuevos artículos en cada capítulo.