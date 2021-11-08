La nueva temporada de Transformers Cyberverse llega con regalos para ti.

El estreno de la nueva temporada de Transformers: Cyberverse llega con muchos regalos para ti, y ahora podrás saber cómo competir para llevarlos contigo, así que presta mucha atención.

Este sábado 20 de noviembre durante el estreno de la nueva temporada de Transformers: Cyberverse por Azteca 7 encontrarás un código QR que te llevará a un quiz con preguntas sobre la caricatura, respóndelas correctamente y llena tus datos para que en caso de ser elegido seas contactado.

¿Qué regalos habrá?

Siete kits con juguetes coleccionables de Transformers.

Consulta aquí los términos y condiciones de esta dinámica:

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán estar pendientes el sábado 20 de noviembre de 2021 de la transmisión de Transformers: Cyberverse por Azteca 7.

b) El 20 de noviembre aparecerá un código QR durante la transmisión de Transformers: Cyberverse, los participantes deberán escanearlo para ir al formulario donde deberán llenar sus datos y responder correctamente a todas las preguntas.

c) Las primeras siete personas que respondan correctamente, serán las posibles ganadoras.

e) Sólo contarán como participaciones aquellas que se reciban luego de quehaya aparecido el código QR en pantalla y que respondan de manera correcta todas las preguntas de opción múltiple y la pregunta abierta que será evaluada por el equipo de Azteca 7.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 22 de noviembre, TV Azteca Digital elegirá a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, y a más tardar el 30 de noviembre, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

Siete kits con juguetes coleccionables de Transformers (uno por ganador).

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su incentivo.

VII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

VIII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

IX. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

X. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XI. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

