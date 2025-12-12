NUEVA y ÚLTIMA fecha de Rosalía en CDMX: cuándo es, preventa y venta general para el LUX Tour 2026

¡El público mexicano la adora! Gracias a la INCREÍBLE demanda, Rosalía anuncia una última y quinta fecha en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial, LUX Tour 2026. El nuevo concierto de la Motomami está programado para el próximo 22 de agosto. Con este show, Rosalía inaugurará sus presentaciones en México , pues el resto de las fechas se celebrarán el 24, 26, 28 y 29, de igual manera, en el Palacio de los Deportes. Aquí te tenemos todos los detalles sobre la preventa y venta general de boletos para que no dejes ir la oportunidad de esta nueva fecha.

¿Cuándo es la preventa y la venta general de boletos para la nueva fecha de Rosalía en México?

La preventa para la quinta y última fecha del LUX Tour 2026 se llevará a cabo el 15 de diciembre, en punto de las 11:00 a.m. (hora local); mientras que la venta general se celebrará el 16 de diciembre, de igual manera, a las 11:00 a.m.

¿Cuánto cuestan los boletos para el LUX Tour 2026 de Rosalía en CDMX?

El rango de precios va desde los $1,227 hasta los $4,947 pesos mexicanos. A continuación, la lista de precios, con cargos, según la sección de tu preferencia:



PIT: $4,947

FLOOR: $3,211

Nivel B: $4,327

Nivel C: $2,715

Nivel D: $1,971

Nivel E: $1,599

Nivel EE: $1,227

Cabe mencionar que estos son sólo los accesos para el evento, pues los fans también pueden adquirir diversos paquetes para elevar su experiencia al siguiente nivel. Estos van desde los $12,000 a los $22,000 pesos mexicanos.

¿Cuándo fue el último concierto de Rosalía en México?

El último concierto de Rosalía en México fue en 2023, cuando se presentó, de manera GRATUITA, en el zócalo de la Ciudad de México ante más de 160 mil personas, siendo uno de los conciertos más emblemáticos de los últimos años. Por lo regular, la capacidad del Palacio de los Deportes - que será la sede de sus próximos shows en CDMX - oscila entre los 18,000 y 20,000 espectadores, lo que sugiere que la intérprete de Bizcochito se presentará ante un aproximado de 100 mil personas, esta ocasión.