No solo Rosalía, este famoso artista también anunció concierto en México

La emoción por el regreso de Rosalía a México no viene sola: otro famoso artista de gran renombre confirmó también su concierto en el país, desatando una ola de entusiasmo entre los fanáticos. Con dos anuncios casi consecutivos, la agenda musical promete convertirse en una de las más esperadas del próximo año.

Se trata del DJ neerlandés Martin Garrix reveló recientemente en sus redes sociales que recorrerá América durante el año que viene, lo que lo llevará a visitar CDMX y otras localidades del continente.

"Estoy muy emocionado y entusiasmado de anunciar mi gira más grande con ustedes hasta ahora...16 ciudades en América del Norte y del Sur, 2026 ¡será un año divertido!", publicó en su cuenta de Instagram.

El anuncio llega tras la cancelación de su concierto en la Feria del Globo de León 2025.

¿Por qué Martin Garrix canceló su concierto en León?

En noviembre, el intérprete de Animals tuvo que cancelar su tan esperado show en el Festival Internacional del Globo (FIG) en León, Guanajuato, dado que debió someterse a una cirugía de urgencia por apendicitis, dejando a miles de fans mexicanos con boletos en mano.

Sin embargo, en sus redes agradeció el apoyo de sus seguidores y juró que visitaría México. "Muchísimas gracias por su comprensión, cariño y apoyo. Esto me recuerda que también soy humano y que mi cuerpo necesita tiempo para sanar por completo. Les mando mucho cariño; prometo volver pronto", escribió (y cumplió).

¿Cuándo salen a la venta los boletos para el concierto de Martin Garrix en CDMX?

Martin Garrix llevará el 'AMERICAS TOUR' al Palacio de los Deportes el próximo 16 de octubre y contará con su producción completa, según confirmó Ocesa.

Las entradas estarán disponibles en dos tandas:



Preventa Banamex el 10 de diciembre.

Venta general a partir del 12 de diciembre.

¡CDMX! 🔥 Este será mi show más grande en la ciudad hasta ahora… Llevaré el AMERICAS TOUR al Palacio de los Deportes el próximo 16 de octubre y con la producción completa⚡️ ¡No puedo esperar!



Regístrate aquí: https://t.co/4bfOtVBrZY#PreventaBanamex: 10 de diciembre.

Venta… pic.twitter.com/33keRftHgu — Ocesa Total (@ocesa_total) December 4, 2025

Quién es Martin Garrix y por qué se hizo famoso

Con 29 años, Martijn Garritsen, como es su nombre real, es uno de los DJs más famosos del planeta. Desde que reventó las listas en 2013 con Animals, se convirtió en figura central de los festivales más top del mundo, compartiendo escenario con gigantes como Tiësto y David Guetta. Además, produjo varios hits con artistas como Dua Lipa y Bono.