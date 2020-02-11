Te presentamos los escotes más sensuales de los premios Oscar 2020: Scarlett Johansson lidera la lista.

En la alfombra roja de los Oscar 2020, las actrices de Hollywood aprovecharon para impactar a los televidentes con sensuales escotes. Scarlett Johansson, Margot Robbie y Lily Aldridge fueron de las favoritas, te contamos sobre sus looks:

Scarlett Johansson

Fue una de las mejores vestidas de la noche. Usó un vestido strapless firmado por Oscar de la Renta que dejó ver sus hombros y su abdomen.

Margot Robbie

La actriz estadounidense optó por un modelo Chanel de 1994 que dejó ver su espalda y sus hombros. Margot quitó la abertura en el abdomen que incluía la versión original de la prenda.

Lily Aldrige

La modelo se enfundó en un vestido blanco firmado por Ralph Lauren. La prenda tenía un escote en V que le permitió estilizar su cuello.

Molly Sims

A sus 46 años, la actriz lució un espectacular escote que dejó ver parte de sus senos. El vestido incrustado con pedrería fue diseñado por el libanés Zuhair Murad.

Rooney Mara

La actriz estadounidense deslumbró con un vestido de Alexander McQueen que tenía un escote en la parte del abdomen.