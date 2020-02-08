¿Cómo se seleccionan a los ganadores de los premios Oscar y quienes son los que pueden votar?

Todos somos fans de ver los premios Oscar, pero pocos sabemos cómo es que se eligen a los ganadores y quienes son los que lo hacen.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a lasd 17:30 por Azteca 7.

Más de 8,469 personas son las que han votado para decidir quienes serán los ganadores de los Oscar 2020, aquí te decimos como se organiza y quienes son:

Todas las personas que votan son miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y deben ser profesionales del cine, de cualquiera de las 17 áreas que incluye la profesión.

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Los candidatos deben ser propuestos por al menos dos miembros de la Academia, exceptuando los nominados al Oscar y los ganadores de la estatuilla, pues ellos pueden postularse de forma directa.

Los miembros de la Academia ya no tienen el voto vitalicio desde 2016, cuando se les impuso un periodo limitado de 10 años, con la finalidad de evitar que quienes dejen la industria del cine por un largo tiempo sigan votando.

La Academia les prohíbe hablar de su condición, pero nada evita que lo hagan en sus redes sociales. Luego de mucho secreto, en 2016 se reveló que el 93% de los votantes era blanco y un 76% mujeres, con una edad promedio de 63 años. Para el 2020 se tiene previsto que las minorías se dupliquen.

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Las nominaciones a los premios Oscar son elegidos por miembros de su misma área profesional, mientras que en algunas categorías, como mejor película extranjera o película animada, son seleccionados por un comité especial.

Los ganadores, al contrario de las nominaciones, son seleccionados por todos los integrantes de la Academia, sin importar el área profesional que sea.

Desde 2009, el premio a mejor película se selecciona por un sistema especial, que consta de varias rondas.

En cada una de ella el comité debe colocar su favorita y la que vaya quedando al final es la eliminada y los votos que se le habían asignado se reparten entre las otras contendientes. Así de forma sucesiva, hasta que una cinta alcanza el 50% de los votos.

