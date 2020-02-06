Y el Oscar es para… ¡Elige a tu favorito para ganar en la entrega 92 de los premios más relevantes en la industria cinematográfica!

¿Qué tan bueno eres para hacer predicciones de los premios Oscar? ¡Descúbrelo junto con nosotros!

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Te invitamos a que dejes tu comentario y descubre con nosotros este 9 de febrero por Azteca 7 quiénes se llevan la estatuilla del Oscar.

¿Ya conoces a los nominados para los premios Oscar 2020? ¡Checa aquí cuáles son y deja tu comentario en las redes sociales de Azteca 7 apoyando a tu favorito!

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MEJOR DIRECTOR

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MEJOR ACTOR

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MEJOR ACTRIZ

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MEJOR PELÍCULA

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