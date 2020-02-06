Y el Oscar es para… ¡Elige a tu favorito para ganar en la entrega 92 de los premios más relevantes en la industria cinematográfica!
Te presentamos a los nominados de las ternas más relevantes de los premios Oscar 2020 para que elijas a tu favorito.
¿Qué tan bueno eres para hacer predicciones de los premios Oscar? ¡Descúbrelo junto con nosotros!
Únete a la gran celebración de lo más estado de la industria cinematográfica y participa con nuestra dinámica de los premios Oscar 2020.
En cada una de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, e Instagram, publicamos las diferentes ternas que compiten en la entrega 92 de los premios Oscar.
Te invitamos a que dejes tu comentario y descubre con nosotros este 9 de febrero por Azteca 7 quiénes se llevan la estatuilla del Oscar.
¿Ya conoces a los nominados para los premios Oscar 2020? ¡Checa aquí cuáles son y deja tu comentario en las redes sociales de Azteca 7 apoyando a tu favorito!
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MEJOR DIRECTOR
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MEJOR ACTOR
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MEJOR ACTRIZ
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MEJOR PELÍCULA
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