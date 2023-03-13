Oscar 2023: Alfonso Cuarón da emotivo mensaje en la entrega de premios.

La entrega 95 de los Oscar tuvo representación mexicana y es que Guillermo del Toro se ganó la estatuilla en la categoría de Mejor Película Animada.

Otros de nuestros paisanos que fue nominado fue Alfonso Cuarón y si bien no logró el premio de La Academia, se quedó con nuestro corazón después de que llegó al altar en compañía de sus hijos Bu y Olmo.

En entrevista para nuestras cámaras, el director destacó que cuando uno hace lo que le gusta, vienen distinciones. Destacó que ha sido un proceso accidente, agradece que ha hecho lo que ha querido dentro del séptimo arte.

Sobre el papel de las mujeres en el cine, Cuarón mencionó: "Es muy interesante, porque, por otro lado, estamos empujando por la diversidad, sin embargo, es una línea que no se mantiene fija. Este año hay una gran diversidad en términos de lenguajes, culturas y países, y eso ya es algo, es fantástico, pero hay otro tipo de diversidad que no llega a fluir”.