Oscar 2023: Ellos son los favoritos para ganar los premios la Academia.

Este domingo 12 de marzo tenemos la gala más importante en el mundo del cine. La expectativa entre seguidores es enorme como entre los amantes del séptimo arte que siempre están al pendiente de esta noche. Ahora bien, para quienes no están al tanto, les traemos quiénes son todos los nominados por la Academia a los Oscar 2023.

¿Quienes son los nominados a los Oscar 2023?

Mejor Película tiene a estos contendientes: Los Fabelmans (gran candidata); Tar; Todo A La Vez En Todas Partes (el otro gran aspirante); Top Gun: Maverick; El Triángulo de la Tristeza; Sin Novedad En El Frente (única de habla no inglesa en la terna); Ellas Hablan; Elvis; Avatar: El Sentido del Agua y Almas En Pena de Inisherin.

Mejor actor y mejor actriz, los premios más esperados en los Oscar 2023

Para Mejor Director/a tenemos a: Steven Spielberg (Los Fabelmans) que irá en busca de su tercer premio en esta categoría; Todd Field (Tar); Martin McDonagh (Almas En Pena de Inisherin), Ruben Ostlund (El Triángulo de la Tristeza) y los conocidos Daniels, es decir Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo A La Vez En Todas Partes).

Y finalmente, dentro de las principales estatuillas, vamos con Mejor Actor y Mejor Actriz. Del lado de los hombres Brendan Fraser es el gran candidato con The Whale y competirá contra Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Almas En Pena de Inisherin), Paul Mescal (Aftersun) y Bill Nighy (Living). Ahora bien, entre las damas todo indica que Michelle Yeoh se alzaría con su primer premio a partir de su trabajo en Todo A La Vez En Todas Partes y se deberá medir con Cate Blanchett (Tar), Ana De Armas (Blonde), Michelle Williams (Los Fabelmans) y Andrea Riseborough (To Leslie).