Oscar 2023: ¿quiénes son los conductores de los premios Oscar?

¡Agárrate porque la fecha de los Oscar está cada vez más cerca! Y para que te vayas emocionando y comiences a apartar el 12 de marzo, te voy a contar un pequeño chismecito que sé que a más de uno le va a gustar.

Javier Ibarreche nos visitó en el programa. ¿Qué vino a contarnos?

Como bien sabemos este 2023 llegó recargado, las películas, los directores, los actores y las actrices nominadas han dado muchísimo de qué hablar y el trabajo que han hecho ha sido perfecto, hemos visto a muchos de ellos llorar por sus nominaciones, a otros bailar y brincar, pero te aseguro que no son los únicos llenos de alegría por esta esperada ceremonia.

¡Ahí te va el chisme que estabas esperando! Porque así como los Oscar vienen remasterizados, también la mejor cobertura la encontrarás en Azteca 7 y llegó el momento de que conozcas con quiénes disfrutarás esta entrega de premios este 12 de marzo a las 5:00 p.m.

¿Quiénes conducirán la ceremonia de los Oscar 2023 en TV Azteca?

Javier Ibarreche

¡Uy, uy, uy! Te dije que no te ibas a arrepentir y que este 2023 venía con todo para la mejor cobertura de los Oscar, y es que se une a nuestras filas el comediante, standupero, actor, dramaturgo y la persona que ha explotado en redes: ¡Javier Ibarreche!, con su agilidad para contar historias y para hacer que todo lo que él ve queramos verlo también, sus comentarios estarán más que listos para hacernos reír pero también para que disfrutemos de la mejor manera la #Oscarmanía.

El oscarmaniaco de Ibarreche explotó en internet al dar sus opiniones respecto a tal o cual serie y tal o cual película, sus famosas frases como: ¡SPOILER! o ¡Háganse un favor y vean...! han marcado un antes y un después sobre todo en la plataforma de TikTok, en sus propias palabras: “Hice otro video y también le fue bien, entonces caí en cuenta: ‘Gente, ¿les está gustando esto que tengo que decir de la tele? Agárrense, tengo muchísimo que decir’ y empecé a producir videos como desquiciado”.

Linet Puente

¡Nuestra querida Linet se une al equipo de la #Oscarmanía! Con una trayectoria impecable en su incursión por el mundo del espectáculo, Linet ha logrado entrevistar a graaaandes figuras del mundo del cine como lo son: Jhonny Depp, Nicole Kidman, Will Smith, Stan Lee, Hugh Jackman, Bruce Willis y muuuchos muchos más actores que han dado vida a nuestras películas favoritas.

Horacio Villalobos

¡Obviamente no podía faltar el multifacético Horacio Villalobos! El periodista, conductor, crítico, actor, productor y escritor volverá a engalanar la ceremonia de los premios Oscar en su entrega 95, claramente no podían faltar sus mordaces comentarios y su ojo crítico que siempre sabe dislumbrar las cosas buenas de una cinta pero también las cosas no tan buenas.

Pamela Cortes

Mejor conocida como la chica Almodóvar, Pamela estará más que lista para llegar a la #Oscarmanía como una digna representante, pues se ha dedicado a difundir lo mejor posible el mundo de la pantalla grande a través de sus podcast y redes sociales, ¡no te puedes perder lo mejor de lo mejor con sus acertadas críticas y comentarios!

Ricardo Casares

Nuestro querido conductor de Venga la Alegría no podía faltar en la edición 95 de los Oscar, el comunicólogo Ricardo Casares ha estado presente en esta importante premiación desde hace ya varios años y está más que listo para volver este 2023 con todas las ganas y conducir desde Los Ángeles.

Jessica Bulman

¡En su segundo año consecutivo! Nuestra querida amiga y compañera Jessica Bulman regresa con todo para traernos las coberturas especiales y contenido exclusivo para las plataformas digitales de Azteca 7 en esta #Oscarmanía.

¿Cómo te quedó el ojo? ¡Ahora sí no tienes excusas para perderte esta importante ceremonia! Así que espero que ya hayas dicho que no a todos tus planes porque este 12 de marzo te esperan nuestros conductores para que vivas la #Oscarmanía al máximo, a las 5:00 p.m. solo por Azteca 7.