Oscar 2023: John Travolta llora al presentar el In Memoriam.

Esta noche ha sido una montaña rusa de emociones para todos, tanto para los ganadores de un Oscar como para aquellos que se quedaron en sus asientos viendo que alguien más ganaba, pero fue también algo que vivió John Travolta al ser él quien presentó el número musical del In Memoriam, en donde salió cantando el famoso rockero Lenny Kravitz vestido de negro en un piano.

Oscar 2023 | Lenny Kravitz se prepara para presentarse en el escenario.

Entre el 2022 y el 2023 se han perdido las vidas de muchas personas llenas de talento que dedicaron su vida para dar lo mejor para el cine y por el cine, pero ¿por qué le ganaron las lágrimas a John Travolta?

John Travolta rompió en llanto en plenos Oscar 2023.

Recordemos que el 8 de agosto de 2022 le tuvimos que decir adiós a uno de los íconos más grandes de la historia del cine: Olivia Newton-John, quien sufría de cáncer desde hacía mucho tiempo y que tras una larga batalla tuvo que partir. La partida de "Sandy" dejó desolados a todos al dejar un vacío tan grande en la industria del entretenimiento.

John Travolta y Olivia Newton-John se conocieron cuando fueron los protagonistas de la famosísima cinta "Grease", ¿quién no recuerda a Sandy y a Danny Zuko luchando por su amor mientras cantaban canciones tan pegajosas que seguimos recordándolas ahora? Después de eso siguieron viéndose por el resto de sus vidas, parecían que eran dos almas que estaban hechas para apoyarse mutuamente.

Por lo que el fallecimiento de Olivia Newton-John fue un golpe bastante fuerte para el reconocido actor John Travolta, cuando ella partió compartió un triste mensaje en donde reconoce que su vida fue mucho mejor gracias a ella, y que la extrañaría por siempre y para siempre.

Y cuando inició el In Memoriam de los Oscar 2023, John Travolta no pudo contener las lágrimas cuando le tocó presentar el número musical, pudimos notar cómo se le cortó la voz y cómo una o dos lágrimas querían salirse de sus ojitos, pues el homenaje justamente inició con Olivia Newton-John.

¿A ti también se te salió la lagrimita? Definitivamente la #Oscarmanía estuvo llena de emociones.

