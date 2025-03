Estas son las cejas de Miley Cyrus que lució en los Oscars 2025 y son tendencia

La noche de este domingo 02 de marzo, se dieron cita decenas de famosos en la Alfombra Roja de los Oscars 2025 para arrancar con la celebración más grande de la cinematografía.

Dentro de todas las celebridades que llegaron imponendo moda con su imagen, Miley Cyrus hizo lo propio pero con su rostro, pues apareció ‘sin cejas’, sorprendiendo a todos en la Alfombra Roja por la que desfiló robándose las miradas.

Miley Cyrus impacta con su look en los Oscars

La cantante y actriz lució un vestido negro con cuello halter que llevaba las miradas directo a su rostro que no podía pasar desapercibido. El vestido lo portó con encajes, transparencias y brillos que combinó con guantes negros igualmente con encajes y transparencias.

Mientras que en su peinado lo lució con ondas estilo old Hollywood y le sumó volumen, para dejar su maquillaje muy limpio con tonos neutros y claros para darle luz a su rostro. En sus labios usó únicamente un sutil brillo y sus ojos estuvieron ligeramente difuminados.

Lo que más llamó la atención fue el marco de su cara, las cejas; pues si se le miraba con poca atención, se veía que no las tenía; sin embargo, viéndola detenidamente se podía observar que ahí estaban pero decoloradas, hecho que suaviza las facciones y hace la personalidad más enigmática.

La tendencia del momento en cejas

Este año hemos podido ver este tipo de decolorado de cejas en muchas famosas como Bella Hadid, Kendall Jenner, Dua Lipa, o incluso la misma Belinda. Sin duda, es un look perfecto para celebridades con Miley Cyrus que no dudan en probar cosas diferentes y atreverse a cambiar radicalmente su look.

