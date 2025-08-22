Ya hay ganador en taquilla: Superman de James Gunn vs. El Hombre de Acero de Zack Snyder

Cuando se estrenó la película del nuevo Superman, de David Corenswet, rápidamente los fans comenzaron las comparativas con el Hombre de Acero de Henry Cavill. Pronto se hicieron bandos y los duelos se pusieron más serios, pero finalmente, los resultados se verían en taquilla.

Superman vs El Hombre de Acero: la batalla en taquilla

Con su película, James Gunn parecía haber logrado lo imposible: relanzar el universo cinematográfico de DC y devolver al último hijo de Krypton al centro de la conversación. La película se convirtió en un éxito inmediato en Estados Unidos, superando los 300 millones de dólares y garantizando la luz verde para una secuela.

El Hombre de Acero: el indiscutible campeón global

Según cifras de ComicBook.com, el Superman de Snyder sigue siendo la película más taquillera de la franquicia. El Hombre de Acero alcanzó a recaudar 670,1 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que los 594,5 millones del Superman de Gunn todavía no logran igualar.

Aunque el nuevo filme ha mostrado resistencia frente a los duros competidores que le tocaron, como “Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos” y “Jurassic World: El Renacer”, su desempeño internacional ha sido más discreto. En contraste, la cinta de Snyder que tuvo un recorrido en cines más largo y un impacto global más contundente.

Un éxito en tiempos del streaming

La verdad es que los fans de Henry Cavill no pueden cantar victoria del todo, pues hay que considerar también el contexto en el que vivimos actualmente. Vivimos en la era del streaming, con esta nueva forma de entretenimiento, las películas llegan más rápido a las pantallas dentro del hogar de millones de personas. Superman (2025) por ejemplo ya está disponible en plataformas digitales, lo que inevitablemente afecta su desempeño en cines.

Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, a pesar del poco tiempo que se le dio al Superman de David Corenswet en cines, la película fue capaz de lograr las cifras que muchas superproducciones desearían, consolidándose como uno de los estrenos más fuertes del año.

Aún falta mucho por explorar en el nuevo DCU, las cosas cambian y Superman de James Gunn nos dio una de las mejores películas del año y eso no apaga el legado que dejó Henry Cavill.

¿Cuál película de Superman te gustó más?

También te puede interesar: Blade llega al UCM, pero no como esperabas: Te contamos todos los detalles

