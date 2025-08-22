Blade llega al UCM, pero no como esperabas: Te contamos todos los detalles

Desde que Kevin Feige anunció en 2019 que Mahershala Ali sería el nuevo Blade en el Universo Cinematográfico de Marvel, la emoción de los fans no dejó de crecer. Sin embargo, el camino del cazavampiros ha sido bastante complicado, pues ha habido cambios constantes de guionistas y directores, retrasos interminables y la frustración del propio Ali llevaron a que, en 2024, la película quedara fuera del calendario oficial de estrenos hasta nuevo aviso.

El complicado regreso de Blade en Marvel Studios

Tiempo después, la emoción volvió a los fans luego de ver al mismísimo Wesley Snipes, quien inmortalizó al personaje en los 2000, apareciera en un interesante y aplaudido cameo en Deadpool y Wolverine. A pesar del ruido que hizo su presencia y la enorme cantidad de rumores que surgieron, todo indica que solo fue un homenaje aislado y no un regreso real al papel.

Blade debutará en Marvel Zombies

Aunque no tenemos para cuándo ver la película del personaje en cines, finalmente Blade, dará su primer paso oficial en el UCM. Será en Marvel Zombies, la serie animada que expande el universo alternativo visto en “What if…?”, que el personaje llegará a Disney+ en septiembre de 2025.

Lo interesante y a la vez lo más curioso es que Blade no será el mismo que conocemos: en esta realidad plagada de muertos vivientes asumirá el rol del Moon Knight. Su diseño estará inspirado en Mahershala Ali, pero la voz correrá a cargo de Todd Williams, actor que ya sustituyó a Ali en la serie Invencible.

#MarvelStudios has officially cast Todd Williams as the voice of Blade-Moon Knight in MARVEL ZOMBIES! pic.twitter.com/QbfftbaFzX — MCU - The Direct (@MCU_Direct) August 19, 2025

Un reemplazo temporal, pero clave

Que Blade llegue primero en animación puede parecer extraño, pero no es un caso aislado. Incluso héroes como Spider-Man (Tom Holland) o Capitán América (Chris Evans) no doblaron a sus versiones animadas en producciones previas de Marvel Studios.

El detalle importante es que, aunque su película sigue sin rumbo claro, Blade ya forma parte del canon del UCM. Queda esperar si esta aparición con el tiempo, finalmente, se convierte en algo más como tanto lo han querido los fanáticos.

También te puede interesar: Michael Jackson y Marvel: la historia de cómo el Rey del Pop quiso ser un héroe de Marvel