Se graduó en estudios literarios, quiso ser marino o corresponsal de guerra y ahora es uno los actores queridos de Betty la Fea

Este actor, presentador, director de cine y televisión se convirtió en uno de los más reconocidos de Colombia e incluso de toda América Latina por su trabajo en la novela de “Yo soy Betty, la fea”, producción donde nos dejó capítulos memorables por su carisma.

Sus divertidas y conmovedoras actuaciones conquistaron a millones de televidentes desde su debut a principios de la década de los 90’s, cuando dio vida a personajes que hoy en día siguen vigentes en la televisión, mismos que lo han colocado como una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento.

Hablamos de Jorge Enrique Abello, don Armando Mendoza Sáenz.

¿Quién es Jorge Enrique Abello?

Siendo el menor de sus cuatro hermanos, Jorge estudió la preparatoria en el Gimnasio Moderno y cursó sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Javeriana, a donde asistió a la Facultad de Comunicación y Lenguaje, donde se recibió de licenciado en la Carrera de Comunicación Social y Estudios Literarios, lo que lo acercó a la televisión.

Cuando estudiaba en la universidad trabajó como director en vídeos institucionales y musicales, fue el jefe de publicidad de un programa de televisión. Se adentró cuando comenzó como asistente de producción, director de cámaras y, finalmente, como actor, donde él mencionó que si no hubiera triunfado en este ámbito, le habría gustado ser marino o corresponsal de guerra.

Sus inicios dentro de la actuación

Comenzó su carrera dentro de la actuación en el año de 1992 en la obra de teatro “Mirringa, Mirronga, la gata candonga”, donde interpretó el papel protagónico, dejando ver sus grandes talentos por lo que al poco tiempo apareció en su primera novela “Caballos de Fuego”.

En el año 1998 se consolidó como uno de los rostros más conocidos de Colombia con la novela “Perro amor”, donde dio vida a Diego Tamayo.

Un año después interpretó a don Armando Mendoza Sáenz en la mundialmente conocida “Yo soy Betty, la fea”, producción que nos regaló 335 capítulos entre 1999 y el 2001, conquistando a toda Latinoamérica.

¿Y tú conocías estos datos sobre Jorge Enrique Abello?