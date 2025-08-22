Five Night’s at Freddy’s, Terrifier y Fallout, este es el escalofriante espectáculo que preparó Universal en Orlando

¡Buenas noticias para los fans de las películas de terror! El mundialmente conocido evento de Universal Orlando, Halloween Horror Nights (HHN) está por comenzar y nosotros te compartiremos algunos datos que debes de saber sobre esta temible festividad.

Desde los animatrónicos de Five Night’s at Freddy’s, el popular Terriefer, el universo de Jason, Fallout hasta The Wyatt Sick’s de la WWE, entre más personaje escalofriantes te harán temblar pues en los próximos días.

Universal Orlando se convertirá en el hogar de tus peores pesadillas al juntar a los personajes más aterradores de la franquicia, quienes aterrorizarán a los visitantes en las 10 casas embrujadas, además de las zonas de miedo y demás atracciones.

¿Qué atracciones habrán para esta temporada del Halloween Horror Nights?

Las casas de terror que estarán en el parque son:



Five Nights at Freddy’s

Terrifier

Friday the 13th / Jason

/ Fallout

Wyatt Sicks como tributo al luchador de la WWE, Bray Wyatt.

Casas de terror originales



El Artista: A Spanish Haunting

Hatchet and Chains

Grave of Flesh

Gálkn: Monsters of the North

Dolls: Let’s Play Dead.

Como si las casas de terror no fueran suficiente, este evento también contará con zonas de miedo, espectáculos artísticos, los emocionantes juegos mecánicos además de alimentos y productos temáticos.

¿Cuándo inicia el Halloween Horror Nights de Universal Orlando?

Esta jornada de miedo iniciará el próximo viernes 29 de agosto y estará presente hasta el domingo 2 de noviembre, tiempo suficiente para que fanáticos de todo el mundo puedan darse cita en una de las experiencias más auténticas de este género, el cuál es catalogado como el mejor evento de Halloween del mundo.

¿Cuánto cuesta ir al Halloween Horror Nights de Universal Orlando?

El terror sigue… Pues la entrada general oscila entre los $80 y los $130 dólares por noche, el pase exprés para evitar filas tiene un precio de entre $120 y $220 dólares.

El R.I.P tour que es guiado y sin filas cuesta $300 dólares y el Behind the Screams que es un tour nocturno detrás de cámaras tiene un costo de $100 dólares.

Lo recomendable es anticipar tu visita para poder encontrar algún paquete que se adapte a tus necesidades y te lleves lo mejor de esta experiencia, mismos que van cambiando de precio de acuerdo a las fechas y demanda. ¿Te animas a ir?