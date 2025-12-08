Orgullo latino en los Golden Globes 2026: Conoce a los actores nominados

Los Golden Globes 2026 ya tienen a sus nominados y, esta vez, los talentos latinos se hicieron notar en una de las ceremonias más importantes del entretenimiento. El anuncio, realizado esta mañana, confirmó la presencia de actores y directores de origen latino que competirán por la preciada estatuilla, consolidando el creciente reconocimiento internacional del cine y la televisión hechos en español.

La gala se celebrará el próximo 11 de enero de 2026 en su sede histórica, el Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California. Ese día se darán a conocer los ganadores en todas las categorías de cine y televisión, marcando el inicio oficial de la temporada de premios en Hollywood.

Diego Luna nominado por “Andor”

El actor mexicano Diego Luna, de 45 años, fue uno de los primeros latinos nominados en esta edición por su papel en “Andor”, producción de Disney que sigue el camino de Cassian Andor en los inicios de la resistencia galáctica dentro del universo de Star Wars.

Nominados a Mejor Actor – Televisión – Drama:

Sterling K. Brown por “Paradise”

Diego Luna por “Andor”

Gary Oldman por “Slow Horses”

Mark Ruffalo por “Task”

Adam Scott por “Severance”

Noah Wyle por “The Pitt”

Wagner Moura y Oscar Isaac en la categoría de drama

El brasileño Wagner Moura, de 49 años, fue nominado a Mejor Actor en una Película de Drama por su participación en “The Secret Agent”, una historia centrada en un agente envuelto en intrigas políticas.

En la misma categoría figura el actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, por su papel en “Frankenstein”, cinta dirigida por Guillermo del Toro. Isaac interpreta a Victor Frankenstein y comparte nominación con estrellas como Dwayne Johnson, Joel Edgerton y Michael B. Jordan.

Nominados a Mejor Actor – Película Drama:

Dwayne Johnson por “The Smashing Machine”

Jeremy Allen White por “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”

Joel Edgerton por “Train Dreams”

Michael B. Jordan por “Sinners”

Oscar Isaac por “Frankenstein”

Wagner Moura por “The Secret Agent”

Benicio del Toro y Guillermo del Toro también compiten

Entre los latinos nominados también destaca Benicio del Toro, candidato a Mejor Actor de Reparto en una Película por “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson.

Nominados a Mejor Actor de Reparto – Película:

Benicio del Toro por “One Battle After Another”

Jacob Elordi por “Frankenstein”

Paul Mescal por “Hamnet”

Sean Penn por “One Battle After Another”

Adam Sandler por “Jay Kelly”

Stellan Skarsgard por “Sentimental Value”

Por su parte, Guillermo del Toro compite en la categoría de Mejor Director por “Frankenstein”, reafirmando la fuerza del talento latino en Hollywood.

