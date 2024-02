¿Cuánto vale en realidad una Estatuilla de Los Premios Oscar?

Estamos a poco de conocer a los ganadores de los Premios Oscar y detrás de esta gran ceremonia que premia a lo mejor del mundo cinematográfico existen muchas curiosidades y datos que quizá no sabías. La primera estatuilla de Los Premios Oscar se entregó un 16 de mayo de 1920 a Emil Jannings, galardonado como mejor actor por su actuación en ‘The Last Command’ y ‘The Way of All Flesh’.

No te pierdas la ceremonia de premiación de los Oscars 96 por Azteca 7 [VIDEO] Los ganadores de los Oscars 96 están a punto de darse a conocer, y más vale que no te pierdas la mejor cobertura con los mejores conductores en Azteca 7.

¿De qué está hecha la estatuilla del Oscar?

Los encargados de hacer la base de la estatuilla son ‘R.S. Owens & Company’ y el material que utilizan es metal de britania, compuesto por cobre, titanio y antimonio. Posteriormente, ‘Epner Technology’ es la empresa encargada de bañar el premio en oro de 24 kilates, dicha empresa garantiza a La Academia que la capa de oro que colocan nunca se desgasta, es por eso que jamás se tendrá que hacer válida una garantía.

Te puede interesar: La nueva categoría que entrará a los Premios Oscar en 2026

¿Cuáles son las medidas y cuánto pesa la estatuilla del Oscar?

Seguramente los ganadores a Los Premios Oscar se han llevado una gran sorpresa cuando reciben su estatuilla, ya que pensamos tal vez que el premio no pesa ni siquiera un poco, pero la realidad es que la estatuilla de los Oscar mide 34 centímetros y su peso aproximado rebasa los tres kilos.

¿Cuánto cuesta una estatuilla del Oscar?

Actualmente, por una ley que marca La Academia el precio de la estatuilla del Oscar es de un dólar, esto con el objetivo de no lucrar con el valioso premio. Años atrás el galardón sí se podía vender, pues es muy bien sabido que Michael Jackson compró la estatuilla de la película ‘Lo Que el Viento se Llevó’, por más de un millón de dólares.

Como dato curioso, se piensa que Dolores del Río mantenía una relación con Cedric Gibbons y le propuso que el director y actor mexicano Emilio, “El Indio” Fernández, posara para dar la forma de la estatuilla, pero en realidad no hay datos verídicos que avalen dicha historia.

No olvides que domingo 10 de marzo tienes una cita para saber quiénes son los ganadores a Los Premios Oscar 2024, podrás ver la ceremonia en vivo y totalmente gratis a las 4:00 p.m. a través de la señal de Azteca 7, el canal correcto.