Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista completa de premiados a la 98ª edición, HOY, domingo 15 de marzo

La temporada de premios llegó a su fin con la ceremonia más importante del cine: los Premios Oscar. Este domingo, 15 de marzo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) reconoció lo mejor del séptimo arte a través de la 98ª edición de los Oscars. A diferencia de galas anteriores, esta fue una de las más competitivas e impredecibles. ¿Qué cinta se llevó el Oscar a Mejor Película? ¿Quién triunfó como Mejor Actor y Actriz? Aquí puedes consultar la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026.

Ganadores de los Premios Oscar 2026: lista completa de todas las categorías

A lo largo de poco más de tres horas, la Academia reconoció lo MEJOR de 24 categorías diferentes. Estos son TODOS los ganadores a los Premios Oscar 2026:

La lista se actualiza en tiempo real*

Mejor Película

One Battle After Another

Sinners

Hamnet

Marty Supreme

Frankenstein

F1

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

The Secret Agent

Mejor Actor

Timothée Chalamet por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio por One Battle After Another

Ethan Hawke por Blue Moon

Michael B. Jordan por Sinners

Wagner Moura por The Secret Agent

Mejor Actriz

Jessie Buckley por Hamnet

Rose Byrne por If I Had Legs I'd Kick You

Kate Hudson por Song Sung Blue

Renate Rinsve por Sentimental Value

Emma Stone por Bugonia

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning por Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas por Sentimental Value

Amy Madigan por Weapons

Wunmi Mosaku por Sinners

Teyana Taylor por One Battle After Another

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro por One Battle After Another

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo por Sinners

Sean Penn por One Battle After Another

Stellan Skarsgard por Sentimental Value

Mejor Director

Chloé Zhao por Hamnet

Josh Safdie por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Ryan Coogler por Sinners

Joachim Trier por Sentimental Value

Mejor Guion Original

Blue Moon por Robert Kaplow

por Robert Kaplow It Was Just an Accident por Jafar Panahi

por Jafar Panahi Marty Supreme por Ronald Bronstein y Josh Sadfie

por Ronald Bronstein y Josh Sadfie Sentimental Value por Joachim Trier y Eskil Vogt

por Joachim Trier y Eskil Vogt Sinners por Ryan Coogler

Mejor Guion Adaptado

Will Tracy por Bugonia

Guillermo del Toro por Frankenstein

Maggie O'Farrell y Chloé Zhao por Hamnet

Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Clint Bentley y Greg Kwedar por Train Dreams

Mejor Elenco

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

Mejor Película Extranjera

El agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirât (España)

La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor Película Animada

Arco

Elio

K-Pop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor Cortometraje Animado

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor Documental Corto

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor Documental Largo

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting through Rocks

Mr. Nobody against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor Cortometraje Live Action

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Mejor Música (Banda Sonora Original)

Bugonia

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Hamnet

Mejor Canción Original

“Dear Me”, de Diane Warren: Relentless

de “ Golden ”, de K-Pop Demon Hunters

”, de “I Lied To You” , de Sinners

, de “Sweet Dreams Of Joy” , de Viva Verdi!

, de “Train Dreams”, de Train Dreams

Mejor Sonido

F1

Frankenstein

One Battle after Another

Sinners

Sirât

Mejor Fotografía

Frankenstein

One Battle After Another

Marty Supreme

Sinners

Train Dreams

Mejor Edición

Andy Jurgensen por One Battle After Another

Michael P. Shawver por Sinners

Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme

Olivier Bugge Coutté por Sentimental Value

Mejores Efectos Visuales

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Mejor Diseño de Vestuario

Avatar: Fire And Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor Diseño de Producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

One Battle After Another

Mejor Maquillaje y Peinado

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

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