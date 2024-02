La historia real de Leonard Bernstein de la película ‘Maestro’

La película ‘Maestro’ es una de las más aclamadas de los últimos tiempos, es dirigida y protagonizada por Bradley Cooper y gracias a su trabajo de excelencia, la cinta está nominada a Los Premios Oscar 2024 en 7 categorías, entre ellas; ‘Mejor Película’, ‘Mejor Protagonista’ y ‘Mejor Guion’. Te contamos todo lo que debes saber acerca de Leonard Bernstein, la inspiración de este filme.

Oscar 2023 | ¿Quién se va a llevar el Oscar a Mejor Película Animada? [VIDEO] Comenzamos la cobertura de los Oscars 95, ¿tú quién crees que se vaya a llevar el Oscar a Mejor Película Animada? ¡Javier Ibarreche nos cuenta!

¿Quién fue Leonard Bernstein?

El año 1918 vio nacer a un pequeño amante de la música que tiempo después se convertiría en un hombre de fama mundial, Leonard Bernstein nació en Massachusetts en una familia de judíos y desde joven mostró gusto por la música, así que empezó tocando el piano y en 1939 se graduó de la universidad de Harvard donde confirmó su amor por la composición e interpretación.

Mientras Leonard estudiaba en ‘Curtis’ una escuela de Filadelfia, era asistente de director en la Orquesta Filarmónica de New York, pero fue en 1944 cuando ganó fama mundial al hacer la música para On The Town, un musical de Broadway.

¿Por qué fue famoso Leonard Bernstein?

De 1958 a 1969 ocupó el prestigioso puesto de director en la Orquesta Filarmónica de Nueva York, cabe mencionar que fue el primer estadounidense en llevar la batuta de la agrupación, por lo que ganó una impresionante fama mundial, ya que realizó diversas giras a nivel internacional. También tuvo un gran éxito en la televisión, puesto que realizó “Young People’s Concerts”; se trataba de una serie de programas que transmitían conciertos grabados, con el fin de acercar a un público joven al mundo de la música clásica. El toque especial era que los episodios estaban diseñados para ser interactivos, y así los jóvenes entendieran de una manera fácil y sencilla.

Amor sin Barreras, la película ganadora del Oscar musicalizada por Leonard Bernstein

“West Side Story” también conocida como ‘Amor Sin Barreras’, es una de las películas más icónicas en el mundo de la cinematografía, pues la obra de teatro original fue llevada a la pantalla grande con una fidelidad increíble y se estrenó en 1961. La obra fue dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, y musicalizada por Leonard Bernstein. Hasta la fecha es uno de los musicales más reconocidos, ya que se han hecho varias versiones a lo largo de los años; sin embargo, los expertos del cine mencionan que la versión original es la mejor y gracias a ello obtuvo 11 nominaciones en Los Premios Oscar de 1962, ganando en 10 de ellas. Vale la pena mencionar que Bernstein fue nominado en la categoría ‘Mejor Banda Sonora’ en los Oscar de 1955 por la cinta ‘La Ley del Silencio’ y aunque no fue ganador, sin duda hizo un excelente trabajo musical.

Las polémicas de Leonard Bernstein

Bernstein tuvo una relación complicada con Felicia Montealegre, pues rompieron y volvieron en repetidas ocasiones, pero se casaron e hicieron su relación estable en 1951 y tuvieron tres hijos. Tiempo después, Leonard confesó su bisexualidad, ya que su vida se llenó de especulaciones, sobre su vida amorosa, se esparció el rumor de que él tenía aventuras con hombres y mujeres a la vez. En 1976 dejó a Felicia para poder vivir con Tom Cothran, a quien muchos llaman su ‘amante’. Probablemente, su historia de amor pudo haber terminado con ese final, pero un año después regresó nuevamente con la madre de sus hijos al enterarse que ella tenía cáncer de pulmón, pero lamentablemente Felicia falleció al poco tiempo.

Te puede interesar: La historia verdadera de ‘Killers Of The Flower Moon’