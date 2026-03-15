Premios Oscar 2026: Estos son los mejores MEMES que nos dejaron los premios en la entrega 98
Los premios Oscar pueden ser una ceremonia bastante solemne para premiar lo mejor del cine en el año, pero las redes no perdonan y estos son los mejores memes que nos dejó este 2026.
Los premios Oscar se han coronado como los premios más importantes en toda la temporada que celebra lo mejor al cine y la televisión, y si bien se vive como un momento solemne desde el Teatro Dolby, sin embargo es imposible no reconocer que aunque es un momento lleno de seriedad y muy importante para todos los que se dedican al cine, siempre, sin dudarlo, la celebración deja memes que no pasan desapercibidos en redes sociales y este 2026 no fue la excepción.
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Sabemos que 'X' es una de las redes sociales en donde todo el contenido se viraliza de forma rápida y en donde los usuarios suelen mostrar sus primeras impresiones a lo que vemos en pantalla, por esto no podía faltar que oficialmente se inaugurara el Día de los Oscar en esta red.
happy Oscars day y'all ￼ pic.twitter.com/ZZAIO8MOp4— cinesthetic. (@TheCinesthetic) March 15, 2026
La alfombra roja es uno de los momentos tal vez más criticados de todo el día de los premios Oscar, pues es donde se juzga a la perfección las poses, vestidos y trajes de los invitados al Dolby Theatre.
Él no tiene problemas en escribir un guion que te golpea el alma, pero mira lo que le cuesta posar.— Carla ❁ (@shannonlada) March 15, 2026
😭😭
pic.twitter.com/WdMB38NQDF
Pedro Pascal sorprendió a todos en la Alfombra Roja después de que apareciera sin su famoso y al parecer querido bigote y barba, sí, el actor chileno apareció en los Oscar totalmente rasurado, y rápidamente se empezaron a burlar un poquito de él.
Idk how to feel pic.twitter.com/3IZNDqJhOI— C🅰️ctiBatch (@CBatch19) March 15, 2026
Finally, a serve.👌 pic.twitter.com/aaMttdVujZ— Florida Barbie☀️🐊 (@DollfaceSword) March 15, 2026
Hoy son los Oscars. Una de las que debería ser las noches más entretenidas de la industria y los fandom…— ✨Wiccan x Hulkling💚 (@wiccanhulkling_) March 15, 2026
…pero esto es Twitter y cuando no gana el nominado que uno quería somos esto: pic.twitter.com/Aa5QMhh5uI
¿Dónde ver los premios Oscar gratis y en vivo?
Los premios Oscar 2026 se pueden ver totalmente gratis, en vivo y por streaming a través de nuestra página en vivo, solo da click aquí, para que no te pierdas ni un solo segundo de la premiación.