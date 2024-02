Conoce a Messi el perro actor de ‘Anatomía de una Caída’

El pasado 12 de febrero se llevó a cabo el almuerzo previo a los Oscar, este evento es una tradición y se reúnen todos los nominados antes del gran día. A pesar de la asistencia de grandes celebridades como Emma Stone, Ryan Gosling, Margot Robbie, entre muchos otros, la presencia de Messi, el perro actor de Anatomía de una Caída que viajó desde Francia a Estados Unidos para el evento, cautivó a todos los asistentes y sin duda alguna se robó el evento.

No te pierdas la ceremonia de premiación de los Oscars 96 por Azteca 7 [VIDEO] Los ganadores de los Oscars 96 están a punto de darse a conocer, y más vale que no te pierdas la mejor cobertura con los mejores conductores en Azteca 7.

¿Quién es Messi, el perro actor que cautivó en el desayuno de los nominados al Oscar?

Messi es un perro de 7 años, quien se ha robado el corazón de muchos desde su aparición en Anatomía de una Caída, donde interpreta a Snoop, compañero y guía de Daniel, hijo de la protagonista. Su participación en la cinta fue tan destacada que este año estará presente en los Oscar 2024. La directora Justine Triet se encargó de dirigir a Messi. Para la ocasión del almuerzo, Messi lució un pañuelo azul y se dejó llenar de mimos por todos los famosos que se acercaron a él.

¿Qué raza es Messi y por qué sabe actuar?

Messi es de raza Border Collie, el perrito se preparó para cautivar a todos los espectadores, ya que su actuación era bastante complicada, pues tenía que actuar como si estuviera enfermo e incluso como si hubiera sido envenenado.

Su dueña es Laura Martin Contini, de 37 años. La mujer ha mencionado que esta no es el primer papel en el que ha participado Messi, pues ha tenido varios comerciales en Francia. Además Laura Martín, confesó que tiene a Messi desde que era un cachorro y llegó a su vida cuando ella se dedicaba a entrenar perros, tiempo después comenzó a hacer películas con animales. Todo lo que ahora ella y su perro actor saben, lo aprendieron juntos y esto ayudó a Messi que aprendiera desde muy pequeño a actuar y utilizar las habilidades que tenía ante la cámara.

¿Qué premios ha ganado Messi por su actuación?

Aunque muchos hubiéramos deseado que Messi fuera nominado al Oscar 2024, esto no fue posible, pero no fue porque no lo mereciera, sino que aún no existe una categoría para tal actuación, pero sí asistirá como invitado.

Messi recibió el Palm Dog, al mejor perro actor, en el Festival de Cannes 2023, un premio que se creó en el 2001 para reconocer las mejores actuaciones de los perros de carne y hueso o también los animados.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2024?

La edición 96 de los Premios Oscar 2024, se llevarán a cabo el día 10 de marzo, en el tradicional Teatro Dolby en Los Ángeles, California. No te pierdas todos los detalles y nuestra transmisión por Azteca 7.

TE RECOMENDAMOS: De Margot Robbie a Messi, así fue el almuerzo de nominados a los Oscars