Nominaciones Oscars 2026: Paso a paso y cómo se elige a los nominados para los premios de La Academia

Cada año, un complejo mecanismo se pone en marcha para determinar las nominaciones para los premios de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS). Entre los cientos de producciones que son lanzadas anualmente, solo 5 terminan formando parte de cada terna y 10 compiten por Mejor Película. Te explicaremos cómo se logra eso y cómo se eligen los nominados para los Oscars .

En 2026, estamos a solo días de descubrir quiénes podrían ganar una de las estatuillas más codiciadas de Hollywood.

Quién elige a los nominados para los Oscars

Hasta 2026, los Oscars tienen 24 categorías o ternas. Todos los miembros de La Academia pueden votar, pero no en todas las categorías; depende cuál es su ocupación, a qué categorías tiene acceso.



Todos los miembros votantes deciden por la Mejor Película.

En casi todas las otras categorías, solamente votan los miembros pertenecientes al ramo que se va a premiar. Por ejemplo, los miembros de La Academia que son actores votan por las categorías que premian mejor actuación; lo mismo ocurre con cinefotógrafos, directores o guionistas.

Los votantes de La Academia se dividen en 19 áreas de trabajo; por ejemplo, actuación, fotografía, dirección o guionismo.

Todas las rondas de votaciones se hacen de manera secreta por una empresa externa, llamada PricewaterhouseCoopers.

Paso a paso: así fueron las votaciones para los nominados de los Oscars 2026

Para que una película pueda ser considerada en cualquier categoría, tiene que postularse ante La Academia. Cada categoría de nominación tiene fechas límites para recibir postulaciones. En 2025, la primera categoría en cerrar sus postulaciones fue Mejor Película Extranjera; su fecha límite fue el 1º de octubre. El resto de las categorías cerraron su ronda de postulaciones durante el mes de octubre y hasta el 13 de noviembre. Entre el 8 y 12 de diciembre de 2025, se hizo una ronda preliminar de votaciones en 12 categorías: Mejor Corto Animado, Mejor Casting (nueva categoría), Mejor Fotografía, Mejor Documental, Mejor Cortometraje Documental, Mejor Película Extranjera, Mejor Cortometraje, Mejor Peinado y Maquillaje, Mejor Música Original, Mejor Canción Original, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. El 16 de diciembre de 2025 se anunciaron los finalistas que resultaron de la ronda preliminar de votaciones en 12 categorías. A esto se le llama "shortlist de los Oscars", y de aquí todavía varios contendientes son eliminados de la lista. Entre el 12 y el 16 de enero se hizo la siguiente ronda de votaciones. Es decir, en esta ronda ya se determinó quiénes quedan nominados definitivamente.

El 22 de enero sabremos quiénes son los nominados para los Oscars 2026.

Dónde ver GRATIS las nominaciones a los Oscars 2026

La ceremonia se transmitirá, totalmente gratis, en Azteca 7; ocurrirá el 22 de enero a las 7:30 A.M. También puedes verla en vivo si entras al sitio web oficial de Azteca 7 o la app TV Azteca En Vivo.

